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工程師吃蘇打餅當正餐！暴肥38公斤還糖尿病　靠治療減20公斤回春

▲工程師高薪也高壓，一名竹科工程師因工作壓力過大，體重暴增38公斤，才35歲就罹患糖尿病。（示意圖／取自pixabay）
▲工程師高薪也高壓，一名竹科工程師因工作壓力過大，體重暴增38公斤，才35歲就罹患糖尿病。（示意圖／取自pixabay）

家庭消費中心／綜合報導

一名竹科工程師因工作壓力大，不但體重在3年後暴增38公斤，年僅35歲便罹患糖尿病，且長期忽略代謝性脂肪，所幸經積極治療，體重在4個月減掉20公斤，各項指數也穩定下來；醫師說，根據研究，若放任肝臟發炎，不僅可能引發肝癌，心血管疾病風險也會增加2倍，民眾不可不慎。

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減重專科暨家醫科開業醫魏士航說，該工程師就診時，BMI高達40，屬於重度肥胖，坦言因工作需輪值夜班，睡眠時間嚴重不足且作息紊亂，經常在凌晨3至4點起床，雖然不菸不酒，但抽屜裡塞滿零食餅乾，有時甚至以一整盒蘇打餅充當一餐。

▲餅乾。（圖／取自Unsplash）
▲許多人忙起來沒時間吃飯，就隨手拿零食、餅乾打發當一餐。（圖／取自Unsplash）
魏士航指出，在長期高壓工作環境下，病人短短3年內從78公斤、小腹微凸的身材，成為116公斤的「鮪魚肚」，而儘管早被其他醫院診斷有高血壓與脂肪肝，他卻選擇置之不理。

該工程師最近與朋友相約聯誼，發現自己相當不受青睞，於是決定減重，但他到診所抽血檢查後才驚覺，不僅肝指數GPT超過40U/L，顯示肝臟處於發炎狀態，尿酸、總膽固醇、三酸甘油脂也全數超標，糖化血色素也達6.9，已罹患糖尿病。

魏士航解釋，此患者是典型的「代謝性脂肪肝」案例，因三餐經常攝取高油脂、高碳水化合物的垃圾食物，導致肝臟脂質新生作用持續活化，製造出大量新生脂肪，加上長期的工作壓力增加胰島素阻抗，影響甲狀腺素功能並誘發腸道菌叢失衡，進而生成脂肪肝。

▲全台每2人就有1人胖，肥胖比例每年增幅達4.1%。(示意圖/Freepik圖庫)
▲該男罹患糖尿病，且肝臟發言，若放任不管恐引發肝癌，心血管疾病風險也會增加2倍。（示意圖，非當事人／取自Freepik圖庫）
在魏士航與營養師指導下，這名工程師在狀況惡化前，採用211餐盤飲食控制、增加運動，再輔以適當的藥物治療，4個月便成功減重20公斤，糖化血色素降至6.1，總膽固醇與尿酸也回到正常值，肝臟炎症也消退，回診時還告訴魏士航：「有女朋友了！」

響應728世界肝炎日，魏士航提醒，肝病早期往往無明顯症狀，一旦出現不適，可能已是晚期，特別是合併代謝異常的肝病患者，心血管疾病風險會增加2倍，罹患癌症風險也會增加33%，真的不能輕忽。

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