工程師吃蘇打餅當正餐！暴肥38公斤還糖尿病　靠治療減20公斤回春

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魏士航指出，在長期高壓工作環境下，病人短短3年內從78公斤、小腹微凸的身材，成為116公斤的「鮪魚肚」，而儘管早被其他醫院診斷有高血壓與脂肪肝，他卻選擇置之不理。
該工程師最近與朋友相約聯誼，發現自己相當不受青睞，於是決定減重，但他到診所抽血檢查後才驚覺，不僅肝指數GPT超過40U/L，顯示肝臟處於發炎狀態，尿酸、總膽固醇、三酸甘油脂也全數超標，糖化血色素也達6.9，已罹患糖尿病。
魏士航解釋，此患者是典型的「代謝性脂肪肝」案例，因三餐經常攝取高油脂、高碳水化合物的垃圾食物，導致肝臟脂質新生作用持續活化，製造出大量新生脂肪，加上長期的工作壓力增加胰島素阻抗，影響甲狀腺素功能並誘發腸道菌叢失衡，進而生成脂肪肝。
在魏士航與營養師指導下，這名工程師在狀況惡化前，採用211餐盤飲食控制、增加運動，再輔以適當的藥物治療，4個月便成功減重20公斤，糖化血色素降至6.1，總膽固醇與尿酸也回到正常值，肝臟炎症也消退，回診時還告訴魏士航：「有女朋友了！」
響應728世界肝炎日，魏士航提醒，肝病早期往往無明顯症狀，一旦出現不適，可能已是晚期，特別是合併代謝異常的肝病患者，心血管疾病風險會增加2倍，罹患癌症風險也會增加33%，真的不能輕忽。