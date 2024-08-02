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奧運羽球／王齊麟神奇換拍！時間管理超棒　麟洋配逆轉闖金牌戰

▲2024巴黎奧運羽球項目男子雙打4強賽，台灣組合「麟洋配」李洋／王齊麟，今（2）日對決丹麥第一組合Kim Astrup／Anders Skaarup Rasmussen，雙方激烈交戰（圖／美聯社／達志影像）
▲2024巴黎奧運羽球項目男子雙打4強賽，台灣組合「麟洋配」李洋／王齊麟，今（2）日對決丹麥第一組合Kim Astrup／Anders Skaarup Rasmussen，雙方激烈交戰（圖／美聯社／達志影像）

記者吳政紘/綜合報導

2024巴黎奧運羽球項目男子雙打4強賽，台灣組合「麟洋配」李洋／王齊麟，今（2）日對決丹麥第一組合Kim Astrup／Anders Skaarup Rasmussen，結果首局雙方激烈交戰，Kim Astrup／Anders Skaarup Rasmussen 組合先以21:18拿下首局勝利。不過比賽中也有插曲，李洋／王齊麟第二局開猛烈攻勢，甚至王齊麟利用時間「換拍」，堪稱「時間管理大師」順利回敬追平戰局，關鍵第三局，麟洋配抓準時機拉開比數，最終李洋／王齊麟以18比21、21比17、21比10，總局數2比1勝出，晉級金牌戰，對手將是中國組合梁偉鏗／王昶。

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李洋／王齊麟神奇換拍　時間管理很棒

Kim Astrup／Anders Skaarup Rasmussen 組合先以21:18拿下首局勝利。次局Anders Skaarup Rasmussen再度發威，完美cover隊友換拍的時間，李洋與王齊麟則接力進攻咬著分數，再靠著丹麥組合連續幾球力道過猛，麟洋配拉出一波漂亮攻勢！王齊麟先貢獻殺得超有氣勢的一球，再一次快速來回後李洋／王齊麟扛著攻勢，次局先來到11分。

由於比賽中球拍有斷線狀況，王齊麟緊急跑出場外，又跑回場內，引起現場球迷譁然，而他也還可以對拍，表現亮眼。

可惜他換拍回來沒有把握住機會，但麟洋隨即連攻得手，李洋更是在倒地後再成功分球，維持住一定優勢，李洋與王齊麟不斷下壓再搭配角度的變化先拉開，在對手回擊掛網後，李洋／王齊麟來到局點，李洋重重扣了下去，21比17進入決勝第3局。

第3局李洋／王齊麟火力全開，再加上左右調動對手讓Kim Astrup／Anders Skaarup Rasmussen吃憋，麟洋配分數稍稍拉開，再多次往中線攻擊都有辦法取分，台灣組合率先來到11分，最後就以21比10大勝對手。

▲2024巴黎奧運羽球男子雙打「麟洋配」李洋／王齊麟小檔案。（圖／NOWnews社群中心製圖）
▲2024巴黎奧運羽球男子雙打「麟洋配」李洋／王齊麟小檔案。（圖／NOWnews社群中心製圖）
▲麟洋配在巴黎奧運四強賽完成大逆轉。(圖/奧會提供)
▲麟洋配在巴黎奧運四強賽完成大逆轉。(圖/奧會提供)
▲2024巴黎奧運羽球項目男子雙打4強賽，台灣組合「麟洋配」李洋／王齊麟，今（2）日對決丹麥第一組合Kim Astrup／Anders Skaarup Rasmussen，雙方激烈交戰（圖／美聯社／達志影像）
▲2024巴黎奧運羽球項目男子雙打4強賽，台灣組合「麟洋配」李洋／王齊麟，今（2）日對決丹麥第一組合Kim Astrup／Anders Skaarup Rasmussen，雙方激烈交戰（圖／美聯社／達志影像）

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