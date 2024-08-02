奧運快訊／狂！麟洋配逆轉勝丹麥組合晉級金牌戰 台灣第二牌出爐
台灣黃金搭檔「麟洋配」李洋／王齊麟今(2)日在巴黎奧運羽球男雙4強賽遭遇丹麥組合Kim Astrup 和 Anders Skaarup Rasmussen，形成膠著的三局大戰，最終「麟洋配」頂住壓力，上演逆轉秀，最終18：21、21：17、21：10，連兩屆奧運打進金牌戰，也至少替台灣進帳一面獎牌，也是羽球選手在奧運的最佳紀錄，寫下台灣歷史新頁。
特派記者廖聿偉/巴黎報導
雙方生涯曾9度過招，「麟洋配」取得6勝略在上風，但丹麥組合近況絕佳，2023年就斬獲6座世界羽球巡迴賽500等級以上冠軍，目前世界排名高居第2，本屆奧運也順利抵達4強。
首局戰況膠著 麟洋配急起直追
開賽戰況膠著，雙方6度戰成平手，但丹麥組合在7平時連拿4分，帶著11：7進入技術暫停。最多落後5分的「麟洋配」在比賽後段急起直追，一度追到18：19一分落後，無奈之後回擊出界，丹麥組合則掌握住兩個局末點，率先搶下首局。
李洋／王齊麟在第二局4平時發動猛攻，連拿5分，帶著11：6進入技術暫停；此局後段丹麥組合試圖反撲，一度追到17：19落後，不過「麟洋配」穩住陣腳，連拿2分，扳平戰局。
麟洋配精彩完成大逆轉
關鍵第三局，李洋／王齊麟越打越順手，在2平時打出一波9：2的猛攻，取得7分領先進入技術暫停；「麟洋配」在此局後段穩扎穩打，並取得多達10個賽末點，順利拿下比賽勝利。
「麟洋配」自動開啟奧運金牌模式
「麟洋配」今年狀況其實並不好，但站上五環殿堂自動開啟「奧運模式」，即使小組賽被分到「死亡之組」仍以全勝晉級，並一路過關斬將闖進金牌戰，可望挑戰金牌二連霸。
Kim Astrup 和 Rasmussen 被球迷稱為「金拉組合」，最大特色是「比賽解讀能力」和臨場反應佳，針對對手當天策略作反制是他們的招牌，一左一右的持拍特點也讓戰術更加多元，不過碰上李洋／王齊麟也只能俯首稱臣。