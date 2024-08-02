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麟洋「超神換拍」殺進金牌戰！網查維基見陳詩媛變教練：愛的力量

▲「麟洋配」王齊麟、李洋（右）成功挺進2024巴黎奧運會「男子雙打羽球」金牌戰，網友查他們維基百科發現遭竄改，陳詩媛（十元）秒變男友王齊麟的教練。（圖／AP美聯社）
▲「麟洋配」王齊麟、李洋（右）成功挺進2024巴黎奧運會「男子雙打羽球」金牌戰，網友查他們維基百科發現遭竄改，陳詩媛（十元）秒變男友王齊麟的教練。（圖／AP美聯社）

記者陳雅蘭／綜合報導

2024巴黎奧運會「男子雙打羽球賽」今（2）日稍早結束，「麟洋配」王齊麟、李洋拿下2局成功挺進金牌戰！相當關心賽事的網友，上維基百科查看王齊麟的教練名，卻被惡搞改成他女友陳詩媛（十元），粉絲笑虧：「不知道海巡（王齊麟）有沒有看到！」

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▲王齊麟的維基百科被亂給，網友笑虧「陳詩媛確實是教的那一方」。（圖／翻攝Threads）
▲王齊麟的維基百科被亂改，網友笑虧「陳詩媛確實是教的那一方」。（圖／翻攝Threads）
「麟洋配」今在巴黎奧運男雙4強賽對上丹麥組合Kim Astrup和Anders Skaarup Rasmussen，「麟洋配」以18：21、21：17、21：10的分數拿下2局結束66分鐘賽事，成功殺進決賽，全台球迷嗨翻天，不管是戰績、王齊麟的超神換拍，或是Anders Skaarup Rasmussen「拯救麟洋的界外球」送分，都是今晚球迷津津樂道的話題。

網友查看維基百科，好奇王齊麟的教練是誰，結果卻被竄改成他的女友陳詩媛，大家笑翻標記本尊，紛紛表示：「不知道海巡（王齊麟）有沒有看到」、「愛的力量就是這麼奇妙」、「這就是愛的力量」；也有人呼籲大家不要亂改：「誰在那邊改啦！」討論熱烈。

本屆「男子雙打羽球」金牌戰由台灣的王齊麟、李洋對上中國的梁偉鏗、王昶，將於8月4日晚間9點開打。

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