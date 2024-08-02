周天成2:0橫掃奈良岡！觀眾全愣：後面女子超搶戲　身分跌破眼鏡

奧運桌球「選手默契太扯」！觀眾驚：每場擦汗都同時　內行揭真相

▲林昀儒1日在8強戰對上法國新星桌球王子「勒布朗（Felix Lebrun）」，大戰7局以3:4惜敗。（圖／美聯社／達志影像）
▲林昀儒1日在8強戰對上法國新星桌球王子「勒布朗（Felix Lebrun）」，大戰7局以3:4惜敗。（圖／美聯社／達志影像）

記者張嘉哲/綜合報導

巴黎奧運的桌球賽事持續進行當中，中華隊的好手林昀儒以及鄭怡靜日前出戰單打8強賽事，結果雙雙淘汰出局，但卻也打出精彩的一役，讓台灣觀眾為他們喝采。然而就有網友觀看賽事時意外發現「桌球選手的默契會不會太好啊？擦汗永遠都是同一時間」貼文引發廣大迴響，也釣出內行人解釋：「這是有一定的規則的！」

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巴黎奧運的桌球男單、女單8強賽在昨天晚間登場，由小林同學「林昀儒」打頭陣，對上法國新星桌球王子「勒布朗（Felix Lebrun）」，雙方拉鋸打進決勝第7局，最終林昀儒以總局數3比4惜敗，止步8強；而女單「鄭怡靜」對上大魔王、中國世界第一的孫穎莎，第3局雙方纏鬥23分鐘，硬是將桌球變成羽球在打，最終鄭怡靜以17:19讓出該局，終場以0:4落敗，男單、女單雙雙出局。

▲林昀儒在一場蕩氣迴腸的7局大戰中以3：4不敵法國「眼鏡弟」Felix Lebrun，本次巴黎奧運男單項目賽程到此為止。兩人未來可能會成為宿敵組合。（圖／美聯社／達志影像）
▲小林同學「林昀儒」在奧運桌球男單8強賽，對上日本新星桌球王子「勒布朗（Felix Lebrun）」，大戰7盤惜敗。（圖／美聯社／達志影像）
然而就有網友看完比賽之後在「Threads」發文表示：「原來桌球運動員不是想擦汗就能擦汗的嗎？有看桌球比賽的人應該都會發現，兩邊選手都會在特定時間點才拿出毛巾擦汗，想問這背後的規則到底是什麼？」

貼文曝光後，不少網友紛紛回應「真的欸！一開始覺得兩邊默契也太好了，後來發現每場都這樣，但不知道到底是什麼時機」、「看小林同學第一場就有疑問！想說是不是有講好哪個時間點」；而有內行人則出面解釋「比數打到6的倍數或者決勝局交換位置才有擦汗的時間喔！」

▲台灣組合林昀儒和陳思羽在8強，對決世界第一的中國魔王「莎頭組合」王楚欽／孫穎莎，雖然落敗，但也搶下2局給予對手壓力，著實打出風采。（圖／中華奧會提供）
▲台灣組合林昀儒和陳思羽在8強，對決世界第一的中國魔王「莎頭組合」王楚欽／孫穎莎惜敗。（圖／中華奧會提供）
桌球「毛巾點」大有學問！不是想擦汗就擦汗

而事實上，根據中華奧林匹克委員會的桌球規則，「在每局比賽當中，每得6分球或者決勝局交換位置時，有短暫的時間擦汗，而在局與局之間，不超過一分鐘的休息時間」，因此並不是因為兩邊選手默契好或者講好，而是桌球的「毛巾點」是有明文的規定。

因此像是如果單局比數來到3:3、4:2、7:5等等都是屬於6的倍數，這時候選手就會放下球拍跑去擦汗，也許對一般人來說會認為，打個比賽還在那裡算分數，但對長年進行桌球訓練的選手來說，他們早已習慣，「毛巾點」規則對他們來說也就是家常便飯囉！

▲林昀儒在巴黎奧運的表現精彩，今（1）日在桌球男子單打8強戰和法國新生代一哥「眼鏡弟」Felix Lebrun的交手雖敗猶榮。這次他的比賽也有球迷注意到場邊的始終帶著微笑的教練韋晴光，認為他的笑容讓人感到安心，甚至稱他為「安心教練」。（圖／中華奧會提供）
▲桌球規則中，單局得分要是6的倍數或者決勝局交換位置時，才能有短暫時間擦汗，且單局休息時間不超過一分鐘。（圖／中華奧會提供）
桌球眉角超多！小林同學「狂摸桌子」也跟毛巾點有關

然而除了毛巾點備受討論之外，有觀眾也發現林昀儒、鄭怡靜在打比賽時，會不斷用手觸摸各個角落，次數非常的頻繁，讓觀眾提問：「一直摸桌子是有什麼意義嗎？我以為是桌上有灰塵，需要用手把他拍掉。」

而《NOWnews》也實際訪問到中央大學校隊乙組球員，他表示，由於桌球比賽每得6分球或決勝局交換位置時，才有短暫的時間用毛巾擦汗，而手汗會影響握拍手感，需要透過吹手或將手汗抹在球桌上才能正常發揮。該名球員透露，比賽時通常會在靠近網子的桌面上擦手汗，避免球反彈的路徑受影響，另外，摸球桌也有緩和情緒的作用，可以把自己的節奏穩定好。

▲巴黎奧運桌球女單32強，鄭怡靜以以總局數4：2擊敗羅馬尼亞選手Samara，順利挺進16強。在拿下勝利的那一刻，鄭怡靜激動振臂吶喊。（圖／記者陳云茹攝）
▲巴黎奧運桌球賽事還在進行中，中華隊單打全數淘汰出局，男團、女團代表都還有奪牌機會。（圖／記者陳云茹攝）

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