奧運桌球「選手默契太扯」！觀眾驚：每場擦汗都同時　內行揭真相

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然而就有網友看完比賽之後在「Threads」發文表示：「原來桌球運動員不是想擦汗就能擦汗的嗎？有看桌球比賽的人應該都會發現，兩邊選手都會在特定時間點才拿出毛巾擦汗，想問這背後的規則到底是什麼？」
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「真的欸！一開始覺得兩邊默契也太好了，後來發現每場都這樣，但不知道到底是什麼時機」、「看小林同學第一場就有疑問！想說是不是有講好哪個時間點」；而有內行人則出面解釋「比數打到6的倍數或者決勝局交換位置才有擦汗的時間喔！」
桌球「毛巾點」大有學問！不是想擦汗就擦汗
而事實上，根據中華奧林匹克委員會的桌球規則，「在每局比賽當中，每得6分球或者決勝局交換位置時，有短暫的時間擦汗，而在局與局之間，不超過一分鐘的休息時間」，因此並不是因為兩邊選手默契好或者講好，而是桌球的「毛巾點」是有明文的規定。
因此像是如果單局比數來到3:3、4:2、7:5等等都是屬於6的倍數，這時候選手就會放下球拍跑去擦汗，也許對一般人來說會認為，打個比賽還在那裡算分數，但對長年進行桌球訓練的選手來說，他們早已習慣，「毛巾點」規則對他們來說也就是家常便飯囉！
桌球眉角超多！小林同學「狂摸桌子」也跟毛巾點有關
然而除了毛巾點備受討論之外，有觀眾也發現林昀儒、鄭怡靜在打比賽時，會不斷用手觸摸各個角落，次數非常的頻繁，讓觀眾提問：「一直摸桌子是有什麼意義嗎？我以為是桌上有灰塵，需要用手把他拍掉。」
而《NOWnews》也實際訪問到中央大學校隊乙組球員，他表示，由於桌球比賽每得6分球或決勝局交換位置時，才有短暫的時間用毛巾擦汗，而手汗會影響握拍手感，需要透過吹手或將手汗抹在球桌上才能正常發揮。該名球員透露，比賽時通常會在靠近網子的桌面上擦手汗，避免球反彈的路徑受影響，另外，摸球桌也有緩和情緒的作用，可以把自己的節奏穩定好。