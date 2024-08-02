麟洋配晉級奧運羽球男雙金牌戰！王齊麟發文：好扯！我們做到了

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好扯！！！我們做到了
2024 Paris Olympics Finals
我們來了！！！
謝謝大家
最後一步路了，請陪著我們一起完成
麟洋配感動球迷支持 加油聲就是最大助力
此役Kim Astrup／Anders Skaarup Rasmussen 組合先以21:18拿下首局勝利。次局Anders Skaarup Rasmussen再度發威，完美cover隊友換拍的時間，李洋與王齊麟則接力進攻咬著分數，以21：17拿下，第三局麟洋配火力全開，一度領先高達7分以上，最後以大比分21：10獲勝，麟洋配連兩屆奧運打進金牌戰，也至少替台灣進帳一面獎牌，也是羽球選手在奧運的最佳紀錄，寫下台灣歷史新頁。
台灣球迷在場邊高聲呼喊「麟洋加油」、「台灣加油」等，也讓麟洋都很感動，兩人聽到全場超大加油聲，彷彿腎上腺素上升，一口氣從落後超前，直到贏球，他們也很感動。
李洋表示「能在最後一次奧運打成這樣，我覺得非常開心。」，李洋即將在這次奧運後，今年退下球員身分，因此，這次奧運讓他十分感動。
李洋提到，能走到這個階段確實沒想過，「但也非常感謝我的搭檔齊麟，能夠在我最後一次奧運又闖進金牌戰，接下來就是好好休息，然後在最後一場比賽不留遺憾。」
王齊麟也說：「第1局真的打起來壓力很大，幸好第2局開始李洋不斷上前壓迫，才讓我有後場殺球的機會，最後一局我們都知道對手想追分，所以有幾球刻意發長球，也算是收到奇效。」
麟洋配晉級8月4日進行的金牌戰，對手將是中國組合梁偉鏗／王昶，上次東京奧運，麟洋配就是擊敗中國組合贏下金牌，有機會連續2屆，都挑戰中國奪金回台。
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