周天成2:0橫掃奈良岡！觀眾全愣：後面女子超搶戲　身分跌破眼鏡

麟洋配晉級奧運羽球男雙金牌戰！王齊麟發文：好扯！我們做到了

▲台灣羽球男雙麟洋配搶進巴黎奧運金牌戰，王齊麟在臉書寫下：好扯！我們做到了。（圖／王齊麟臉書）
▲台灣羽球男雙麟洋配搶進巴黎奧運金牌戰，王齊麟在臉書寫下：好扯！我們做到了。（圖／王齊麟臉書）

記者吳政紘/綜合報導

台灣羽球男雙「麟洋配」李洋、王齊麟今（2）日在巴黎奧運男雙羽球4強戰擊敗丹麥組合Kim Astrup／Anders Skaarup Rasmussen，晉級8月4日進行的金牌戰，對手將是中國組合梁偉鏗／王昶，麟洋配不但賽後開心透露是球迷的力量支持，王齊麟也發文：「好扯！！！我們做到了，最後一步路了，請陪著我們一起完成。」對於自己可以連續2屆奧運進軍金牌戰感到不可思議，事實上，麟洋配可以連續2屆奧運搶進金牌戰，也是台灣奧運羽球史上第一次。

我是廣告 請繼續往下閱讀
王齊麟在臉書寫下：

好扯！！！我們做到了

2024 Paris Olympics Finals

我們來了！！！

謝謝大家

最後一步路了，請陪著我們一起完成

麟洋配感動球迷支持　加油聲就是最大助力

此役Kim Astrup／Anders Skaarup Rasmussen 組合先以21:18拿下首局勝利。次局Anders Skaarup Rasmussen再度發威，完美cover隊友換拍的時間，李洋與王齊麟則接力進攻咬著分數，以21：17拿下，第三局麟洋配火力全開，一度領先高達7分以上，最後以大比分21：10獲勝，麟洋配連兩屆奧運打進金牌戰，也至少替台灣進帳一面獎牌，也是羽球選手在奧運的最佳紀錄，寫下台灣歷史新頁。

台灣球迷在場邊高聲呼喊「麟洋加油」、「台灣加油」等，也讓麟洋都很感動，兩人聽到全場超大加油聲，彷彿腎上腺素上升，一口氣從落後超前，直到贏球，他們也很感動。

李洋表示「能在最後一次奧運打成這樣，我覺得非常開心。」，李洋即將在這次奧運後，今年退下球員身分，因此，這次奧運讓他十分感動。

李洋提到，能走到這個階段確實沒想過，「但也非常感謝我的搭檔齊麟，能夠在我最後一次奧運又闖進金牌戰，接下來就是好好休息，然後在最後一場比賽不留遺憾。」

王齊麟也說：「第1局真的打起來壓力很大，幸好第2局開始李洋不斷上前壓迫，才讓我有後場殺球的機會，最後一局我們都知道對手想追分，所以有幾球刻意發長球，也算是收到奇效。」

麟洋配晉級8月4日進行的金牌戰，對手將是中國組合梁偉鏗／王昶，上次東京奧運，麟洋配就是擊敗中國組合贏下金牌，有機會連續2屆，都挑戰中國奪金回台。

▲台灣「麟洋配」李洋／王齊麟在打進金牌戰，有機會在奧運羽球男雙項目完成2連霸。（圖／美聯社／達志影像）
▲台灣「麟洋配」李洋／王齊麟打進金牌戰，有機會在奧運羽球男雙項目完成2連霸。（圖／美聯社／達志影像）
▲2024巴黎奧運羽球項目男子雙打4強賽，台灣組合「麟洋配」李洋／王齊麟，今（2）日對決丹麥第一組合Kim Astrup／Anders Skaarup Rasmussen，雙方激烈交戰（圖／美聯社／達志影像）
▲2024巴黎奧運羽球項目男子雙打4強賽，台灣組合「麟洋配」李洋／王齊麟，今（2）日對決丹麥第一組合Kim Astrup／Anders Skaarup Rasmussen，雙方激烈交戰（圖／美聯社／達志影像）
▲2024巴黎奧運羽球男子雙打「麟洋配」李洋／王齊麟小檔案。（圖／NOWnews社群中心製圖）
▲2024巴黎奧運羽球男子雙打「麟洋配」李洋／王齊麟小檔案。（圖／NOWnews社群中心製圖）

更多「2024巴黎奧運」相關新聞。

奧運現場／麟洋配打進金牌戰內心想法超真實！曝逆轉丹麥關鍵

奧運羽球／衛冕男雙金牌前無古人！麟洋配若連霸可競爭史上第一？

「麟洋配」台灣史上最強黃金羽球男雙！進金牌戰起碼700萬進帳

麟洋配殺進金牌戰了！8/2中華隊最新戰績整理　奧運獎牌榜大洗牌

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生