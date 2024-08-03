直擊／龍俊亨陪老婆來台灣！泫雅大巨蛋辣舞甩肚皮 他默默守護她
《中華職棒 中信兄弟球團「K歌主題日」》今（3）日在大巨蛋登場，請到南韓「性感小野馬」泫雅上場表演，根據消息指出，她的未婚夫龍俊亨愛相隨來台，寵妻溢於言表。
記者陳雅蘭／台北報導
泫雅2007年出道，曾是女團Wonder Girls、4Minute的人氣成員，後期公司看準名氣讓她SOLO出道，泫雅以性感之姿推出的個人作品《Change》、《Bubble Pop!》果真打中市場；還讓她跟前知名男團BEAST成員張賢勝組男女雙人組合發行《Trouble Maker》，該曲是現今許多資深K-POP迷熟知的經典歌曲；泫雅隨後退出4Minute，以個人名義活躍中。她2022年跟愛情長跑7年的DAWN分手，現在男友為龍俊亨，2人將於10月結婚。
泫雅昨（2）日來台，根據粉絲透露，她的未婚夫龍俊亨有跟來台灣，歌迷還幸運拿到龍俊亨買的養樂多，直言看到偶像幸福，自己也非常開心。
泫雅今晚帶來《Q&A》、《I'm Not Cool》、《Red》、《Lip & Hip》、《Bubble Pop!》等5首金曲表演。她誠意十足用中文自我介紹：「謝謝，大家好，我是泫雅！」接著氣喘吁吁表示：「我很久沒來這裡了，我很想念大家，真的！然後可以站在這樣的好地方跟大家見面，我真的很榮幸。」
她日前傳出將於10月嫁給龍俊亨後，登台表演有氣無力、大划水，遭外界質疑是因為懷孕不宜用力跳舞，免得動到胎氣，泫雅隨後透過公司否認「根本造謠」；而她今天上場超賣力表演「大力抖動全身」，證實「真的沒有帶球」，全場嗨爆。