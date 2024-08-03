直擊／泫雅現身大巨蛋！兄弟選放她與龍俊亨定情曲《Change》嗨翻
中信兄弟今（3）日在大巨蛋舉辦《中華職棒 中信兄弟球團「K歌主題日」》，請到南韓「性感小野馬」泫雅擔任壓軸表演嘉賓，在中信兄弟交手富邦悍將的賽事結束後，現場直接放上《Change》、《A Bitter Day》等歌曲預熱，這2首歌正是泫雅跟未婚夫龍俊亨的「定情曲」，相當會選歌，嗨翻34506名觀眾。
記者陳雅蘭／台北報導
泫雅2007年出道，曾是女團Wonder Girls、4Minute的人氣成員，後期公司看準名氣讓她SOLO出道，泫雅以性感之姿推出的個人作品《Change》、《Bubble Pop!》果真打中市場；還讓她跟前知名男團BEAST成員張賢勝組男女雙人組合發行《Trouble Maker》，該曲是現今許多資深K-POP迷熟知的經典歌曲；泫雅隨後退出4Minute，以個人名義活躍中。她2022年跟愛情長跑7年的DAWN分手，現在男友為龍俊亨，2人將於10月結婚。
泫雅出場前，洗腦神曲《晚安大小姐》的原唱ASMRZ成員TANAKA（田中雪男）也驚喜現身應援台，他跟Passion Sisters啦啦隊成員邊荷律、李丹妃一起表演《晚安大小姐》，球迷讚嘆表示：「太扯了好荒謬！」全場也一起齊喊副歌歌詞「呀勒呀勒」，場面HIGH翻天。
「K歌主題日」環節先是由卓文萱、馬來西亞歌手方泂鑌輪番登場表演，泫雅擔任壓軸，場上將帶來《Q&A》、《I'm not cool》、《Red》、《Lip & Hip》、《Bubble Pop!》等5首代表作表演，這也是她宣布婚訊後，首度來台亮相。