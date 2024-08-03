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泫雅超辣重磅登場大巨蛋破中職紀錄！球迷進場34506人創史上第一

▲被網友封為「表演女王」的泫雅，舞台魅力十足，出道十七年仍是不少人心中的女神。（圖／泫雅IG）
▲被網友封為「表演女王」的泫雅，舞台魅力十足，出道十七年仍是不少人心中的女神。（圖／泫雅IG）

記者吳政紘/綜合報導

泫雅效應！中職中信兄弟今（3）日在大巨蛋迎戰富邦悍將，結果進場人數超越明星賽33868人數，現場擠進34506人，創下中職例行賽進場人數第一名紀錄。中職明星賽吸引33688人進場，已經是中職紀錄，不過例行賽部分，今天中信兄弟主場34506人，才創下史上第一名紀錄。中職中信兄弟本週大巨蛋3連戰，迎戰富邦悍將，今（3）日舉行「CHANNEL B」​ K歌主題日，邀請到韓國巨星泫雅擔任演唱嘉賓，據了解，泫雅演唱價碼高達800萬，加上大巨蛋音響設備升級，單日成本就破千萬。

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韓國「性感小野馬」泫雅日前認愛多年好友龍俊亨，並宣布兩人將在10月舉行婚禮，掀起熱烈討論，而她也在昨天抵台，並在大巨蛋彩排。這是泫雅繼2022年來台演出後，睽違2年再度訪台，這也是她宣布婚訊後首度來台。

今天中信兄弟賽前就有一連串舞曲致敬泫雅，並且在中場，邀請韓國天團由TANAKA 和NEEDMORECASH 所組成的韓國雙人組合「ASMRZ」演唱的〈晚安大小姐〉（잘자요아가씨）。

中職例行賽人數紀錄，原本是2024/6/15的中信兄弟阪神虎主題日，吸引32988人進場，刷新例行賽觀眾紀錄。不過今天進場人數超越明星賽33868人數，現場擠進34506人，成為中職例行賽第一名紀錄。

▲韓國性感小野馬泫雅，舞台魅力十足，出道十七年仍是不少人心中的女神。（圖／泫雅IG）
▲韓國性感小野馬泫雅，舞台魅力十足，出道十七年仍是不少人心中的女神。（圖／泫雅IG）
▲《晚安大小姐》TANAKA突現身大巨蛋。（圖／記者林柏年攝）
▲《晚安大小姐》TANAKA突現身大巨蛋，一連串活動讓球迷驚呼。（圖／記者林柏年攝）
▲《晚安大小姐》TANAKA突現身大巨蛋。（圖／記者林柏年攝）
▲《晚安大小姐》TANAKA突現身大巨蛋。（圖／記者林柏年攝）

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