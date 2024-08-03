李孟遠奪奧運射擊首面獎牌！定向飛靶怎麼比？　賽事規則一次看懂

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定向飛靶怎麼比？ 場地規則一次看懂
比賽場地
定向飛靶比賽場地呈半圓形，有8個射擊位置，分佈在半圓的不同點。兩個飛靶機分別設置在半圓的兩端，左側為高拋靶機，右側則是低拋靶機，兩座靶機會從不同高度和角度發射飛靶。
高拋靶機從左邊高處發射，低拋靶機從右邊低處發射。8個射擊位置分別是：1至7號位在半圓上，8號位在高塔和低塔之間的中點。
比賽流程
定向飛靶分為單發（Single Target）和雙發（Double Target）。單發時，靶機一次只發射一個飛靶；雙發時，兩個飛靶同時從高拋靶機和低拋靶機發射。
選手在每個射擊位置站定後，飛靶會按順序發射，選手必須在飛靶離開靶機後的瞬間快速瞄準並擊發子彈。選手需要依次在每個位置上射擊，並從1號射擊位置開始，射完規定靶數後進入下一位置，一輪8個位置、。
比賽規則
奧運資格賽共射擊25個飛靶，每擊破一個飛靶得到1分，每輪滿分為25分。資格賽採五回合，分為兩天進行，第一天進行前三回合，第二天進行第二回合，每回合射擊25發，總分為125分，累積得分最高者獲勝。
如有出現得分並列情況，將採倒推法來決定排名順序，越晚失誤的選手排名在前，如果決賽積分相同，將比較資格賽成績來決定最終名次。
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