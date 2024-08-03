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李孟遠奪奧運射擊首面獎牌！定向飛靶怎麼比？　賽事規則一次看懂

▲中華隊射擊好手李孟遠在巴黎奧運定向飛靶比賽闖進決賽，最終獲得銅牌！（圖／美聯社／達志影像）
▲中華隊射擊好手李孟遠在巴黎奧運定向飛靶比賽闖進決賽，最終獲得銅牌！（圖／美聯社／達志影像）

特派記者路皓惟/巴黎報導

台灣射擊好手「小胖」李孟遠今（3）日在巴黎奧運定向飛靶決賽，以總分45分勇奪銅牌，射下台灣射擊歷史第一面奧運獎牌，也是本屆奧運台灣第一面確定入袋的獎牌。《NOWnews》特別為讀者整理懶人包，一文看懂奧運定向飛靶的比賽規則，一起享受射擊歷史首面獎牌的喜悅。

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定向飛靶是奧運射擊項目之一，因飛行航道固定，故稱為定向飛靶。1968年被列入奧運項目，原為混合項目，男、女均可參加，1996年奧運僅有男子項目，2000年奧運增設女子項目。定向飛靶選手將透過手中的霰彈槍擊破從高拋、低拋靶機飛出的飛靶；飛靶由石灰石、瀝青所製成，直徑一般為10公分，這項運動考驗選手的速度、準確度和反應能力。

定向飛靶怎麼比？　場地規則一次看懂

比賽場地

定向飛靶比賽場地呈半圓形，有8個射擊位置，分佈在半圓的不同點。兩個飛靶機分別設置在半圓的兩端，左側為高拋靶機，右側則是低拋靶機，兩座靶機會從不同高度和角度發射飛靶。

高拋靶機從左邊高處發射，低拋靶機從右邊低處發射。8個射擊位置分別是：1至7號位在半圓上，8號位在高塔和低塔之間的中點。

比賽流程

定向飛靶分為單發（Single Target）和雙發（Double Target）。單發時，靶機一次只發射一個飛靶；雙發時，兩個飛靶同時從高拋靶機和低拋靶機發射。

選手在每個射擊位置站定後，飛靶會按順序發射，選手必須在飛靶離開靶機後的瞬間快速瞄準並擊發子彈。選手需要依次在每個位置上射擊，並從1號射擊位置開始，射完規定靶數後進入下一位置，一輪8個位置、。

比賽規則

奧運資格賽共射擊25個飛靶，每擊破一個飛靶得到1分，每輪滿分為25分。資格賽採五回合，分為兩天進行，第一天進行前三回合，第二天進行第二回合，每回合射擊25發，總分為125分，累積得分最高者獲勝。

如有出現得分並列情況，將採倒推法來決定排名順序，越晚失誤的選手排名在前，如果決賽積分相同，將比較資格賽成績來決定最終名次。

▲2024巴黎奧運射擊定向飛靶李孟遠小檔案。（圖／NOWnews社群中心製）
▲2024巴黎奧運射擊定向飛靶李孟遠小檔案。（圖／NOWnews社群中心製）

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