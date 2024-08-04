本周咖啡優惠！7-11厚乳拿鐵「買2送2可寄杯」　星巴克買一送一

我是廣告 請繼續往下閱讀
📍門市｜8月4日至8月5日
◾特大杯拿鐵買2送2，5折（原價70元、特價35元）
◾大杯精品美式買2送2，5折（原價100元、特價50元）
📍APP｜8月4日至8月5日
◾大杯厚乳拿鐵買2送2，5折（原價65元、特價33元）
◾特大杯英式紅茶買2送2，5折（原價35元、特價18元）
📍APP｜8月2日至8月8日
◾特大杯美式27杯888元 ，5.5折（原價60元、特價33元）
◾特大杯拿鐵19杯888元 ，6.7折（原價70元、特價47元）
◾大杯精品拿鐵／大杯馥芮白11杯888元 ，6.7折（原價120元、特價81元）
◾好時經典可可／焙烤榛果拿鐵／抹茶拿鐵18杯888元，6.6折（原價75元、特價49元）
◾經典純奶茶任27杯888元 ，6.6折（原價50元、特價33元）
◾黑糖珍珠撞奶／珍珠奶茶22杯888元 ，6.7折（原價60元、特價40元）
📍門市｜8月6日至8月8日
◾濃萃美式買1送1，5折（原價50元、特價25元）
◾濃萃拿鐵買1送1，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯卡布奇諾買1送1，5折（原價55元、特價28元）
📍APP｜8月9日至8月16日
◾厚乳拿鐵13杯520元 ，6.2折（原價65元、特價40元）
◾濃萃拿鐵13杯520元 ，6.7折（原價60元、特價40元）
◾皇家伯爵紅茶拿鐵／焦糖瑪奇朵12杯520元，6.7折（原價65元、特價43元）
◾大杯精品拿鐵／大杯精品美式7杯520元，6.8折（原價110元、特價74元）
◾冰淇淋紅茶13杯520元，6.2折（原價65元、特價40元）
◾大杯卡布奇諾買2送2，5折（原價55元、特價28元）
📍門市｜7月24日至8月6日
CITY CAFE大杯以上全品項任選第2杯半價，以下舉例換算：
◾大杯美式第2杯半價，7.5折（原價45元、特價34元）
◾大杯拿鐵第2杯半價，7.5折（原價55元、特價41元）
現萃茶全品項任選第2杯半價，以下舉例換算：
◾特大杯英式紅茶第2杯半價，7.5折（原價35元、特價26元）
◾特大杯四季春青茶第2杯半價，7.5折（原價35元、特價26元）
🟡全家便利商店
📍門市｜7月31日至8月4日
◾大杯特濃美式第2杯10元，5.9折（原價55元、特價33元）
◾特大杯桃粿仙女紅茶第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）
◾特大杯凍凍泰式綠奶茶第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）
📍APP｜限8月5日10:00開賣
◾中杯單品美式2杯99元，6.2折（原價80元、特價50元）
◾中杯單品拿鐵2杯99元，5.5折（原價90元、特價50元）
📍門市｜即日起至8月20日
◾白烏龍茶買1送1，5折（原價40元、特價20元）
◾福爾摩沙紅茶買1送1，5折（原價40元、特價20元）
🔎點此查詢全台福爾摩沙茶館販售店舖
🟡萊爾富
📍門市｜7月31日至8月4日
◾大杯草莓風味茶歐蕾買1送1，5折（原價55元、特價28元）
📍門市｜8月1日至8月8日
◾特大杯冰蜂蜜美式買1送1，5折（原價75元、特價38元）
📍門市｜即起至8月5日
◾大杯美式買1送1，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯拿鐵買1送1，5折（原價55元、特價28元）
📍門市｜7月26日至8月11日
◾特大杯美式買1送1，5折（原價60元、特價30元）
◾特大杯拿鐵買1送1，5折（原價70元、特價35元）
◾特大杯風味氣泡飲買1送1，5折（原價55元、特價28元）
（紅柚綠茶／冬瓜／洛神／草莓）
📍APP｜7月24日至8月20日
◾大杯美式50杯1599元，7.1折（原價45元、特價32元）
◾大杯拿鐵50杯1999元，7.3折（原價55元、特價40元）
皆加送「愛爾達3個月觀看序號」（限量3000組）
🟡OKmart
📍門市｜即日起至8月6日
◾OOHA水蜜桃烏龍氣泡咖啡買1送1，5折（原價65元、特價33元）
🟡星巴克
即日起至8月9日舉辦「SUMMER PARTY 盛夏數位體驗」，玩遊戲就能獲得買一送一優惠券，每日兌換時間為11:00至20:00。可用LINE、Facebook、Google登入，中獎率極高、三抽幾乎必中星巴克買一送一。
📍SUMMER PARTY🏖️盛夏數位體驗（連結點此）
慶祝父親節快樂，周二、周三（8月6日、7日）限時兩天，買兩杯大杯以上享第二杯半價。
🟡全聯福利中心
📍門市｜7月12日至8月8日、每逢周六日
◾大杯熱美式買1送1，5折（原價25元、特價13元）
◾大杯熱拿鐵買1送1，5折（原價35元、特價18元）
🟡美廉社
📍門市｜8月2日至8月4日
◾大杯美式買1送1，5折（原價45元、特價23元）
🟡LINE禮物（7-11電子票券）
◾西西里風檸檬氣泡咖啡第2杯20元，6.3折（原價80元、特價50元）點此購買
◾冰好時經典可可第2杯19元，6.3折（原價75元、特價47元）點此購買
◾大杯冰馥列白拿鐵第2杯20元，5.8折（原價120元、特價70元）點此購買
◾大杯精品美式買1送1，5折（原價100元、特價50元）點此購買
◾香鑽水果茶買1送1，5折（原價70元、特價35元）點此購買
◾大杯冰馥列白拿鐵2杯120元，5折（原價120元、特價60元）點此購買