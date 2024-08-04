17家奧運奪牌優惠一次看！7-11、百貨買1送1　爭鮮gogo手捲1元

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🟡7-ELEVEN
歡慶台灣奪牌，8月4日、5日限時兩天，全台門市刷讀商品優惠條碼就可享優惠。
◾特大杯拿鐵買2送2，5折（原價70元、平均特價35元）
◾可口可樂435ml瓶裝買2送1，6.7折（原價29元、平均特價19元）
◾桂格燕麥飲買2送1，6.7折（原價35元、平均特價23元）
◾大杯精品美式買2送2，5折（原價100元、平均特價50元）
◾紅牛火龍果風味能量飲料買2送1，6.7折（原價65元、平均特價43元）
◾麒麟一番搾500cc罐裝第2件5折，7.5折（原價65元、平均特價49元）
🟡萊爾富
恭喜台灣好手傳捷報，即日起至8月5日期間限定，指定咖啡、冰棒買一送一。
◾大杯美式買1送1，5折（原價45元、平均特價23元）
◾大杯拿鐵買1送1，5折（原價55元、平均特價28元）
◾濃巧脆脆雪糕／焦糖脆脆雪糕買1送1，5折（原價40元、平均特價20元）
🟡爭鮮gogo
全民集氣拿金牌！8月4日至8月6日限時3天，爭鮮gogo推出「金美味」的手卷第2件1元，等同於是買一送一。原價都是50元的泰爽鳳梨蝦手卷、泰爆打拋豬手卷，加1件多1元後，平均只要26元，服務區門市（關西店、古坑店、東山店）不參與優惠。
🟡迷客夏
慶祝李孟遠拿下勝利奪牌，迷客夏宣布8月4日「限時5小時」，從下午2點到晚上7點，大杯輕纖蕎麥茶、大杯琥珀高峰烏龍茶同品項買一送一。每人限購1組，活動限門市現場購買，不適用外送、迷點、外送平台；百貨櫃位、Milksha PLUS及特殊店型不適用。
🟡摩斯漢堡
慶祝台灣獎牌到手，8月4日至8月31日期間祭出奪牌優惠，黃金塔塔鱈魚堡＋大杯冰紅茶79元（原價95元）、摩斯漢堡＋大杯冰紅茶89元（原價110元）、任2杯葡萄蒟蒻冰茶／葡萄氣泡飲89元（原價150元），最低5.9折起。
🟡微風台北車站
慶祝李孟遠、吳詩儀連續奪牌，8月4日、5日連續兩天，微風會員在微風台北車站指定櫃位加碼優惠。
📍YAYOI彌生軒（2F）：唐揚炸雞3塊買一送一
📍料杯杯（2F）：三色豆奶茶（紅玉寒天、白玉珍珠、草仔粿）買一送一
📍黑橋牌（B1F）：現烤香腸買一送一
📍大黑松小倆口（B1F）：鍾意禮（蔥餅＋娃娃酥＋花生奶油）買2送1
📍貓茶町（1F）：買鐵觀音生巧克力送茶雙冰淇淋
📍八海食潮（2F）：鮟鱇魚單點半價
🟡NOKE忠泰樂生活
慶祝台灣選手奪下獎牌，即日起至8月11日期間，下述5大品牌齊祭折扣。此外，憑APP全館消費不限金額，就能到3樓Uncanny兌換「臺虎精釀啤酒（嗨啤 / IPA）」，每日限量50杯，依序換完為止。
📍BLUE FISH BAR：台虎嗨生啤330ml買一送一
📍Wired Café ：美式咖啡／紅茶同品項買一送一，限外帶
📍Old Bridge：不限品項享第2件8.8折，以價低者折扣
📍Bar Domani：消費餐點即享9折，飲品酒水除外
📍Domani Food Truck：消費餐點即享9折，飲品酒水除外
🟡台北六福萬怡酒店敘日全日餐廳
即日起至8月31日期間，不分平假日、午晚餐，只要台灣選手在巴黎奧運奪下金牌、銀牌、銅牌，姓名任一字和奪牌選手姓名相同或同音，就可享7.8折，最多可攜5人同享優惠。
慶祝2位選手獲得銅牌，「李、孟、遠、吳、詩、儀」只要姓名對中任一字同字或同音，吃到飽優惠7.8折。以平日下午茶餐費968元來算，打折後生食干貝、燒烤牡蠣無限吃每人約755元，假日再加碼松葉蟹腳、生蠔料理。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！