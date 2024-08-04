法式優雅非天生！為何法國女人吃不胖？營養師盤點5大秘招

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徐子雅分享，法國女人吃不胖的首要核心在於份量少、種類多，並且搭配大量蔬果，減少加工食品。當一餐吃太多時，會刺激胰島素大量分泌、增加脂肪堆積，因此建議每次用餐吃7至8分飽，「吃到有飽意即停止，而非吃到撐」。此外，多元豐富的蔬菜不僅增加口感，還有助於生理功能正常運作。
然而，份量少不就等於吃不飽嗎？徐子雅指出，相較台灣人吃飯配手機跟每餐平均用餐時間約為20至30分鐘的狀況；法國人用餐時間多為一小時起跳，並且專注在當下品嘗食物的美味，而這足夠時長的用餐時間，會讓大腦接收到飽足感的訊號，也間接避免攝取過多熱量。
此外，法國人用餐常搭配「有味道的水」，像是氣泡水。過去有不少研究也證實餐前喝500cc的水，能夠提升代謝，徐子雅提醒，餐前飲水可以增加我們的飽足感，減少食量來避免我們過度進食。
徐子雅進一步說明，除了餐前喝水以外，餐中喝水能夠幫助分解體積較大塊的食物，讓食物從食道進入胃中的過程更加順暢。但需要特別注意的是，有胃食道逆流狀況的人，比較不建議在餐中攝取水分，胃食道逆流的人同時也比較容易會伴隨著消化不良的情形，所以水分的攝取會造成胃酸的稀釋，使得消化的情形更加不理想。
再來餐後喝水能促進飽足感激素的分泌，增強腸道營養素消化吸收的機能。但是要記得飲水量適量即可，過量攝取有可能影響到消化造成食物在胃中停留太久，反而造成飽脹、脹氣等不舒服的感覺。
此外，若是當餐搭配酒類飲品，徐子雅建議可以選擇無額外添加糖分來增加風味的酒類飲品選項，像是白蘭地、威士忌、琴酒、燒酒、伏特加等這類的蒸餾酒，其所含的含糖量幾乎為0，但因為這些酒類都是屬於酒精濃度比較高的烈酒，所以建議一天攝取份量女性控制在30-40cc，而男性控制在60cc左右比較合適。
除了飲食習慣以外，法國女人相當注重「運動即是生活的日常」。統計顯示，法國女性喜愛的運動項目包括健行、健身房、游泳和慢跑。徐子雅指出，運動能增加身體胰島素敏感性，減少脂肪堆積，搭配重訓更能促進肌肉生長，增加代謝率，「運動就如同防老伴侶」。