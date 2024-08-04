奧運籃球／Joel Embiid為何代表美國出戰？直言：這裡對我更舒適

我是廣告 請繼續往下閱讀
美國男籃昨（3）日晚間交手波多黎各，雖然開賽氣勢不如對手，但夢幻隊調整的速度非常快，從第二節開始就一路暫居上風，最終美國隊就以104：83輕取波多黎各，小組賽3戰下來全勝，且淨勝分最高，也鎖定淘汰賽頭號種子。賽後，先發中鋒Joel Embiid也接受媒體採訪。
Embiid稱代表美國出戰 是關於舒適度的決定
被問到為何選擇代表美國男籃出戰，而不是法國，這個早已被詢問過多次的問題，Embiid稍早則說：「這是一個相當艱難的決定，但這是一個關於舒適程度的決定。就像我說的，我認識這些人很長時間了，我只是覺得與他們在一起，比跟另一邊的人更舒服，另一方有些擔心。」
「就像我說的，舒適度很關鍵。我總是說，我想要待在我被人需要的地方，而這些傢伙（美國隊）想要我。」本場比賽Joel Embiid重回先發陣容，他全場上場23分鐘，共出手14投6中，得到15分3籃板2助攻2阻攻。
而談到Joel Embiid所遭遇的噓聲，美國隊主帥Steve Kerr則說：「我認為他所能做到的就是一笑置之，他做得很好，輕鬆對待這樣的狀況。很明顯他的隊友會支持他，但這只是其中的一部分，我相信他知道這一切即將到來。我喜歡的是，在法國球迷發出噓聲之後，之後你可以聽到美國球迷的歡呼，所以每個人似乎都很開心。」
更多「2024巴黎奧運」相關新聞。