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奧運籃球／Joel Embiid為何代表美國出戰？直言：這裡對我更舒適

▲美國男籃陣中明星中鋒Joel Embiid，一拿到球時就屢屢受到現場觀眾噓聲，原因不外乎是因為他最終「背棄」法國，選擇代表美國出戰，稍早Embiid也談到為何做出這樣的抉擇。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國男籃陣中明星中鋒Joel Embiid，一拿到球時就屢屢受到現場觀眾噓聲，原因不外乎是因為他最終「背棄」法國，選擇代表美國出戰，稍早Embiid也談到為何做出這樣的抉擇。（圖／美聯社／達志影像）

記者陳品翔/綜合報導

2024巴黎奧運男子籃球賽事，美國男籃在小組賽沒有意外地分別輕取塞爾維亞、南蘇丹、波多黎各，順利搶下3連勝，以小組第一姿態闖進到8強賽事，後續將要交手巴西，他們也期望能持續過關斬將，直指締造奧運5連霸霸業。而當美國隊明星中鋒Joel Embiid一拿到球時，就屢屢受到現場觀眾不小噓聲，原因不外乎是因他被認為「背棄」法國，選擇代表美國出戰，稍早Embiid也談到為何做出這樣的抉擇，他則直言「舒適度很關鍵。」

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美國隊輕取波多黎各　鎖定淘汰賽頭號種子

美國男籃昨（3）日晚間交手波多黎各，雖然開賽氣勢不如對手，但夢幻隊調整的速度非常快，從第二節開始就一路暫居上風，最終美國隊就以104：83輕取波多黎各，小組賽3戰下來全勝，且淨勝分最高，也鎖定淘汰賽頭號種子。賽後，先發中鋒Joel Embiid也接受媒體採訪。

Embiid稱代表美國出戰　是關於舒適度的決定

被問到為何選擇代表美國男籃出戰，而不是法國，這個早已被詢問過多次的問題，Embiid稍早則說：「這是一個相當艱難的決定，但這是一個關於舒適程度的決定。就像我說的，我認識這些人很長時間了，我只是覺得與他們在一起，比跟另一邊的人更舒服，另一方有些擔心。」

「就像我說的，舒適度很關鍵。我總是說，我想要待在我被人需要的地方，而這些傢伙（美國隊）想要我。」本場比賽Joel Embiid重回先發陣容，他全場上場23分鐘，共出手14投6中，得到15分3籃板2助攻2阻攻。

而談到Joel Embiid所遭遇的噓聲，美國隊主帥Steve Kerr則說：「我認為他所能做到的就是一笑置之，他做得很好，輕鬆對待這樣的狀況。很明顯他的隊友會支持他，但這只是其中的一部分，我相信他知道這一切即將到來。我喜歡的是，在法國球迷發出噓聲之後，之後你可以聽到美國球迷的歡呼，所以每個人似乎都很開心。」


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