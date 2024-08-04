麟洋配奧運羽球爭金！李洋鞋底「1細節」曝光　球迷：躺著都能贏

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有球迷質疑李洋「是不是專打奧運拿國光獎金2000萬元」他回應酸民：「我也想知道，但我相信我每一場都好想拿到勝利，身為台灣的公民，我也有繳稅，如果以錢為出發點，那就失去我參與這項運動的本質了。」
而李洋、王齊麟也都會在社群回答網友提問，一名網友在社群媒體《Threads》表示，看「麟洋配」打四強賽時，看到一幕畫面，李洋側身躺在現場，尤其鞋底乾淨如新鞋一般，讓原PO驚訝問：「李洋的鞋底好新好乾淨，是每場都穿新球鞋？還是場地一塵不染？」
不少網友回答：「我也有發現！瞬間反應也是鞋底好乾淨」、「因為他都躺著」、「他們倆都好愛地板」。
由於「麟洋配」31日對上中國的歐烜屹、劉雨辰，王齊麟回球到一半，整個人躺在地上，卻還是輕鬆回擊了兩球、甚至拿下一分，逗趣畫面被大讚「躺著都能贏」，因此有網友笑回「有沒有一種可能是因為王齊麟躺著打，鞋子不容易髒」，結果有網友糾正「照片上的人是李洋」。
事實上，有內行球迷提供答案，「羽球鞋只在羽球場上穿（避免鞋子卡沙子後，就不止滑），羽球場上要保持乾淨、不能有沙子，因為有沙子選手會滑倒」、「羽球鞋只會在場內穿，場內也必須是乾淨的。基本上籃球員也是」、「羽球鞋是室內運動，灰塵會影響啟動和急煞」、「通常選手都是只在球場穿羽球鞋，出了球場就換一般的鞋子」。
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