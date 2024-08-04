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麟洋配奧運羽球爭金！李洋鞋底「1細節」曝光　球迷：躺著都能贏

▲巴黎奧運羽球項目，中華隊黃金男雙「麟洋配」王齊麟、李洋今晚10點力拚金牌。(圖/奧會提供)
▲巴黎奧運羽球項目，中華隊黃金男雙「麟洋配」王齊麟、李洋今晚10點力拚金牌。(圖/奧會提供)

記者吳政紘/綜合報導

巴黎奧運羽球項目，中華隊黃金男雙「麟洋配」王齊麟、李洋今晚10點力拚金牌，不過有網友看完4強賽時，發現李洋鞋底超級乾淨，因此好奇問：「是每場都穿新球鞋？還是場地一塵不染？」結果有網友笑回「有沒有一種可能是因為王齊麟躺著打，鞋子不容易髒？」而也有球迷發言，「羽球場上要保持乾淨、不能有沙子，有沙子選手會滑倒。」一名網友在社群媒體《Threads》表示，看「麟洋配」打四強賽時，看到一幕畫面，李洋側身躺在現場，尤其鞋底乾淨如新鞋一般，讓原PO驚訝問：「李洋的鞋底好新好乾淨，是每場都穿新球鞋？還是場地一塵不染？」

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李洋曾被網友針對　透露不是為錢而打

有球迷質疑李洋「是不是專打奧運拿國光獎金2000萬元」他回應酸民：「我也想知道，但我相信我每一場都好想拿到勝利，身為台灣的公民，我也有繳稅，如果以錢為出發點，那就失去我參與這項運動的本質了。」

而李洋、王齊麟也都會在社群回答網友提問，一名網友在社群媒體《Threads》表示，看「麟洋配」打四強賽時，看到一幕畫面，李洋側身躺在現場，尤其鞋底乾淨如新鞋一般，讓原PO驚訝問：「李洋的鞋底好新好乾淨，是每場都穿新球鞋？還是場地一塵不染？」

不少網友回答：「我也有發現！瞬間反應也是鞋底好乾淨」、「因為他都躺著」、「他們倆都好愛地板」。

由於「麟洋配」31日對上中國的歐烜屹、劉雨辰，王齊麟回球到一半，整個人躺在地上，卻還是輕鬆回擊了兩球、甚至拿下一分，逗趣畫面被大讚「躺著都能贏」，因此有網友笑回「有沒有一種可能是因為王齊麟躺著打，鞋子不容易髒」，結果有網友糾正「照片上的人是李洋」

事實上，有內行球迷提供答案，「羽球鞋只在羽球場上穿（避免鞋子卡沙子後，就不止滑），羽球場上要保持乾淨、不能有沙子，因為有沙子選手會滑倒」、「羽球鞋只會在場內穿，場內也必須是乾淨的。基本上籃球員也是」、「羽球鞋是室內運動，灰塵會影響啟動和急煞」、「通常選手都是只在球場穿羽球鞋，出了球場就換一般的鞋子」。



▲2024巴黎奧運羽球項目男子雙打賽，台灣組合「麟洋配」李洋／王齊麟今天爭金。（圖／美聯社／達志影像）
▲2024巴黎奧運羽球項目男子雙打賽，台灣組合「麟洋配」李洋／王齊麟今天爭金。（圖／美聯社／達志影像）
▲李洋／王齊麟連兩屆闖進金牌，在看過今天台灣搭檔對丹麥的出色表現後，中國球迷在論壇上也很緊張的議論：「王齊麟重殺真恐怖啊」、「麟洋一旦不裝死，真沒幾對能打過他們」。（圖／美聯社／達志影像）
▲李洋／王齊麟連兩屆闖進金牌，在看過今天台灣搭檔對丹麥的出色表現後，中國球迷在論壇上也很緊張的議論：「王齊麟重殺真恐怖啊」、「麟洋一旦不裝死，真沒幾對能打過他們」。（圖／美聯社／達志影像）

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