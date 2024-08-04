奧運網球／鄭欽文奪金寫歷史！父親曝感人內幕：已很久沒一起過節

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鄭欽文本屆巴黎奧運成功拿下女單金牌，可說是貨真價實，她不但在8強戰上先是驚險擊敗3屆大滿貫冠軍、德國名將Angelique Kerber，4強戰再度擊敗現今網壇球后Iga Swiatek，如今金牌戰上順利擊敗Vekic成功奪金，也讓許多中國球迷皆陷入瘋狂。
在奪下中國網球單打項目奧運歷史首金後，鄭欽文在賽後受訪時表示：「國家的榮譽在背後一直支持著我，這次奧運會上很多場比賽我都處於落後的狀態，如果是大滿貫或者是普通的比賽，我可能就真的輸了。但這是奧運會，我內心當中總是有那麼一股力量，在支撐著我永不放棄。」
而鄭欽文的父親鄭建坪，在看到女兒締造如此難得的殊榮後，也顯得相當興奮，他接受中媒訪問時則表示，已經很多年沒和鄭欽文一起過節，也感動許多中國球迷，「這麼多年來，鄭欽文長年都在海外比賽，已經很久沒能夠回家過年、沒有與我們一同過節，我和她見面最多的地方，甚至還是在機場。她的職業生涯還很長，真正的巔峰期還在後面。」
啟蒙教練曝鄭有多努力 稱她每天4點半就起床訓練
而鄭欽文的啟蒙教練陳宏鳴，也曾透露鄭欽文是多麼自律的一名選手，「在我的印象裡，鄭欽文從來不吃零食，也不喝飲料。一年360天只吃雞胸肉跟花椰菜，而且每天凌晨4點半起床訓練。」
「說實在的，真的有點心疼她，為了網球她犧牲掉很多快樂的童年時光，這孩子訓練時從沒偷懶過，而且永遠是第一個到球場，最後一個離開。」陳宏鳴如此說到。
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