一層一戶超俗凶宅！1坪27.5萬「打到骨折」　專家曝實：等級極高

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陳傑鳴表示，凶宅市場約可分四等級，「微凶宅」9~95折如跌倒失足、意外死亡等；「次凶」8~9折如惡意遺棄、室內餓死造成失去生命跡象等；「中凶」6~7折經加工的求死行為，例如燒炭、上吊等；「大凶」6折以下，也就是凶殺、情殺、社會案件，以及怪異或死意堅決輕聲行為等。上述分級僅供參考。
羅斯福路三段公寓均單價約70萬/坪，針對此凶宅來說，還是罕見的一層一戶公寓，2次轉手價格卻僅約27~27.5萬/坪，等於打了4折，若無其它海砂、輻射屋等問題，凶宅等級恐怕極高。
他進一步分析，前一手屋主持有2年多，總價才加價30萬出售，連仲介費用都不夠支付，若還有裝修費用等成本，無論是自用或投資，恐怕就是賠售了。
對於房價居高不下，不少人決定購買凶宅自住，陳傑鳴提醒，購買凶宅前，應先了解發生過哪種狀況，如果「事故」太特殊，未來脫手恐怕有所難度，且凶宅還有「貸款不易 」、「買盤有限」、「出租難度高」等缺點，建議一般人手少碰為上。
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。