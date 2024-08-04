企業轉租為買！台北辦公樓現27棟億級交易　專家估H2需求持續向上

一層一戶超俗凶宅！1坪27.5萬「打到骨折」　專家曝實：等級極高

▲羅斯福路一間公寓今年２月以1,780萬成交，實價登錄備註，產權持有前，曾發生非自然死亡。（圖／翻攝Google Maps）
▲羅斯福路一間公寓今年２月以1,780萬成交，實價登錄備註，產權持有前，曾發生非自然死亡。（圖／翻攝Google Maps）

記者陳韋帆／綜合報導

凶宅4折價！根據實價登錄，台北市中正區一間約65坪公寓，今年2月以1,780萬成交，拆算單價約27.5萬/坪，相當於市價4折不到。全向科技房產中心總監陳傑鳴表示，「凶宅也有分等級，如果打超過對折，通常是發生重大社會案件才有機會，通常是投資客出手，又或者對民俗風情較無忌諱者才有勇氣購買入住。」

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根據實價登錄，該凶宅公寓位於羅斯福路三段某巷內4~5樓，屋齡34年，於今年2月交易，格局4房2廳3衛、總坪數64.82坪；前一手屋主以1,750萬入手，持有2年多後，今年2月以1,780萬售出，拆算單價約27.5萬/坪，帳面小賺30萬，備註上載「產權持有前，曾發生非自然死亡。」也就是俗稱的凶宅。

陳傑鳴表示，凶宅市場約可分四等級，「微凶宅」9~95折如跌倒失足、意外死亡等；「次凶」8~9折如惡意遺棄、室內餓死造成失去生命跡象等；「中凶」6~7折經加工的求死行為，例如燒炭、上吊等；「大凶」6折以下，也就是凶殺、情殺、社會案件，以及怪異或死意堅決輕聲行為等。上述分級僅供參考。

羅斯福路三段公寓均單價約70萬/坪，針對此凶宅來說，還是罕見的一層一戶公寓，2次轉手價格卻僅約27~27.5萬/坪，等於打了4折，若無其它海砂、輻射屋等問題，凶宅等級恐怕極高。

他進一步分析，前一手屋主持有2年多，總價才加價30萬出售，連仲介費用都不夠支付，若還有裝修費用等成本，無論是自用或投資，恐怕就是賠售了。

對於房價居高不下，不少人決定購買凶宅自住，陳傑鳴提醒，購買凶宅前，應先了解發生過哪種狀況，如果「事故」太特殊，未來脫手恐怕有所難度，且凶宅還有「貸款不易 」、「買盤有限」、「出租難度高」等缺點，建議一般人手少碰為上。

※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
 
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 

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