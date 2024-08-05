李洋、王齊麟超狂2連霸！麟洋配奧運男雙羽球「聖筊」慶祝又奪金
李洋結束奧運生涯！2024巴黎奧運，台灣羽球黃金男雙「麟洋配」李洋、王齊麟今（4）日晚間對上中國世界第一的「梁王組合」梁偉鏗、王昶，結果「麟洋配」以21:17、18：21、21:19在三局大戰獲勝，拿下奧運男雙金牌二連霸，寫下空前紀錄。李洋也在最後一次的奧運之旅，以金牌作收，他賽後親吻奧運場地，並且兩人再現過去東京奧運「聖筊」的組合慶祝，讓球迷現場陷入瘋狂。李洋、王齊麟上次奧運就在挑戰成功後，兩人形成一正一反的「聖筊」慶祝姿勢聞名，沒想到連續2屆奧運，麟洋配可以「神複製」此慶祝姿勢。
記者吳政紘/綜合報導
麟洋配奧運史上第一 多打一場也無所謂
由於這次巴黎奧運，世界羽球總會積分算錯，讓多一組可以打奧運，麟洋配在一開始不被看好狀況下，竟然在小組拿到第一晉級。
此外，面對丹麥組合Kim Astrup／Anders Skaarup Rasmussen，麟洋配也在四強賽打得很辛苦，但有趣的是，兩人都可以在比賽中互相打氣，互相鼓勵。
這次遇到世界第一的中國組合梁偉鏗、王昶，麟洋配陷入苦戰，首局驚險以21:18拿下，而且還是被對手追上狀況下，李洋也多次鼓勵隊友王齊麟，「不要急，一分一分追」，也收到不錯效果。
而李洋在第二局結束後，第三局兩人從落後到逆轉，最後李洋跟王齊麟強攻，在中國組合沒有挑戰機會，又發生發球失誤的狀況下，兩人終於完成史上第一次的台灣羽球男雙金牌連霸紀錄。
兩人精疲力盡，李洋、王齊麟一正一反的「聖筊」組合再現，李洋賽後十分激動，不但鼓勵自己，也親吻奧運場地，令人動容。