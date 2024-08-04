奧運不斷更新／羽球麟洋配拚金牌！陷入苦戰　海峽大戰決戰第三局

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首局中段中國組合發威，一度連得4分逆轉，雙方進入拉鋸戰，不過李洋／王齊麟在13平時連拿3分，包括王齊麟一次帥氣的殺球，再度取得優勢，並取得4個局末點，順利拿下首局勝利。
李洋／王齊麟默契絕佳，即使中國組合想要趁隙進攻，「麟洋配」幾乎都能互相補救，次局一度取得6：3領先，不過中國組合也快速回穩，且利用網球的吊球，破壞「麟洋配」的節奏，雙方形成拉鋸，形成3度平手，此局前段李洋／王齊麟以11：9小幅領先，進入技術暫停。
李洋在短暫休息時持續伸展後背肌，維持身體狀態，「麟洋配」在第二局後段也維持小幅領先。不過中國組合急起直追，雙方戰成15、16、17、18四度平手，比賽也進入最後高潮，梁偉鏗／王昶關鍵時刻連拿3分，將戰局拉長到第三局。
《賽前預告、觀戰焦點》
李洋／王齊麟生涯與中國組合交手過五次，戰績2勝3敗，略居下風。近一次交手是在法國羽球公開賽和全英羽球公開賽16強，雙方各拿1勝。
戰況五五波 有可能上演三局大戰
「麟洋配」今年狀況其實並不好，但站上五環殿堂自動開啟「奧運模式」，即使小組賽被分到「死亡之組」仍以全勝晉級，並一路過關斬將闖進金牌戰，而上屆東京奧運金牌戰，也是打敗中國組合。
梁偉鏗／王昶的年紀比李洋／王齊麟更年輕，體能上較有優勢，不過麟洋配畢竟是上屆奧運金牌，經驗和默契都優於對手，外界預期本場有可能上演3局大戰，戰況五五波。
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