李洋王齊麟今晚奧運金牌戰！「時間、賽程、線上免費直播」一次看

奧運不斷更新／羽球麟洋配拚金牌！陷入苦戰　海峽大戰決戰第三局

▲台灣「麟洋配」李洋／王齊麟順利打進到2024巴黎奧運奧運羽球男雙金牌戰，這是兩人連兩屆奧運進男單決賽，將要對中國大陸「梁王組合」梁偉鏗／王昶，對手實力堅強，不容小覷。（圖／中華奧會提供）
▲台灣「麟洋配」李洋／王齊麟順利打進到2024巴黎奧運奧運羽球男雙金牌戰，這是兩人連兩屆奧運進男單決賽，將要對中國大陸「梁王組合」梁偉鏗／王昶，對手實力堅強，不容小覷。（圖／中華奧會提供）

特派記者廖聿偉/巴黎報導

台灣黃金搭檔「麟洋配」李洋／王齊麟今(4)日晚將在巴黎奧運羽球男雙金牌戰，強碰世界排名第1的中國「梁王組合」梁偉鏗、王昶，上演頂尖對決，「麟洋配」若能獲勝，將能拿下奧運金牌二連霸。首局麟洋配21:17取得勝利，但中國組合以18：21扳回一城，雙方形成1平，將決戰第三局。

我是廣告 請繼續往下閱讀
首局李洋／王齊麟搶得先機，一度取得4：1領先，不過中國組合逐漸反攻，利用變線攻擊，將分差縮小至1分，麟洋配則以對角線進攻、調動對手，再伺機殺球，帶著11：8的領先，進入技術暫停。

首局中段中國組合發威，一度連得4分逆轉，雙方進入拉鋸戰，不過李洋／王齊麟在13平時連拿3分，包括王齊麟一次帥氣的殺球，再度取得優勢，並取得4個局末點，順利拿下首局勝利。

李洋／王齊麟默契絕佳，即使中國組合想要趁隙進攻，「麟洋配」幾乎都能互相補救，次局一度取得6：3領先，不過中國組合也快速回穩，且利用網球的吊球，破壞「麟洋配」的節奏，雙方形成拉鋸，形成3度平手，此局前段李洋／王齊麟以11：9小幅領先，進入技術暫停

李洋在短暫休息時持續伸展後背肌，維持身體狀態，「麟洋配」在第二局後段也維持小幅領先。不過中國組合急起直追，雙方戰成15、16、17、18四度平手，比賽也進入最後高潮，梁偉鏗／王昶關鍵時刻連拿3分，將戰局拉長到第三局。

▲「麟洋配」王齊麟、李洋將挑戰奧運金牌二連霸。（圖／美聯社／達志影像）
▲「麟洋配」王齊麟、李洋將挑戰奧運金牌二連霸。（圖／美聯社／達志影像）
《賽前預告、觀戰焦點》

李洋／王齊麟生涯與中國組合交手過五次，戰績2勝3敗，略居下風。近一次交手是在法國羽球公開賽和全英羽球公開賽16強，雙方各拿1勝。

戰況五五波　有可能上演三局大戰

「麟洋配」今年狀況其實並不好，但站上五環殿堂自動開啟「奧運模式」，即使小組賽被分到「死亡之組」仍以全勝晉級，並一路過關斬將闖進金牌戰，而上屆東京奧運金牌戰，也是打敗中國組合。

梁偉鏗／王昶的年紀比李洋／王齊麟更年輕，體能上較有優勢，不過麟洋配畢竟是上屆奧運金牌，經驗和默契都優於對手，外界預期本場有可能上演3局大戰，戰況五五波

▲台灣黃金搭檔「麟洋配」李洋／王齊麟在巴黎奧運羽球男雙闖進金牌戰，大批球迷進場挺台灣。（圖／記者廖聿偉攝）
▲台灣黃金搭檔「麟洋配」李洋／王齊麟在巴黎奧運羽球男雙闖進金牌戰，大批球迷進場挺台灣。（圖／記者廖聿偉攝）
▲台灣黃金搭檔「麟洋配」李洋／王齊麟在巴黎奧運羽球男雙闖進金牌戰，大批球迷進場挺台灣。（圖／記者廖聿偉攝）
▲台灣黃金搭檔「麟洋配」李洋／王齊麟在巴黎奧運羽球男雙闖進金牌戰，大批球迷進場挺台灣。（圖／記者廖聿偉攝）

更多「2024巴黎奧運」相關新聞。

李洋王齊麟今晚奧運金牌戰！「時間、賽程、線上免費直播」一次看

羽球男雙「麟洋配」今晚金牌戰哪裡免費看　22:10直播連結點進來

麟洋配金牌差1勝！王齊麟爸爸老神在在　跨海「吐4字」幫兒子打氣

「麟洋配」金牌戰Hami Video當機！粉絲哭瘋：客服全忙線

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
美國大選