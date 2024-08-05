星巴克買一送一！父親節「第二杯半價」　黑沃咖啡奧運8折優惠

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2024最新星巴克SUMMER PARTY盛夏數位體驗，即日起至8月9日11:00-20:00，天天玩遊戲、天天抽獎優惠券，全台星巴克門市現場爽喝「星巴克買一送一」優惠！而且《NOWnews今日新聞》記者實測喝得到「星冰樂買一送一」超划算！提醒大家，兌換期間為獲券日後2天，最後兌換至8月11日；優惠兌換期間與品項以優惠憑證上說明為準，逾期無效；每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準；不適用於車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點服務。
星巴克慶祝即將到來父親節，已宣布8月6日至8月7日，LOVE DAD！父親節快樂「第二杯半價」優惠！活動期間至全台星巴克門市，購買兩杯大杯(含)以上冰熱/口味皆一致的飲料，即享「第二杯半價」優惠。提醒大家，單筆交易最高限購四杯(二杯支付原價；二杯支付半價)並限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。
📌黑沃咖啡：奧運「8折優惠」
黑沃咖啡加碼奧運優惠，8月6日至8月18日，祝福最後一戰衝破極限，任選三杯飲品，任選手沖、美式、拿鐵享「8折優惠」；任選兩包咖啡豆還「折價100元」。
而且每當一名中華隊選手得獎，黑沃都會送出好禮，「得金牌」送出50組黑沃冠軍濾掛包2入組POCKY加油棒＋馬克杯組合、「得銀牌」送出50組POCKY加油棒＋馬克杯組合、得銅牌送出30組POCKY馬克杯。台灣代表選手奪牌，黑沃官方LINE@就會發布抽獎訊息，會員留言還可隨機抽3組POCKY加油棒＋馬克杯組合。