李洋王齊麟今晚奧運金牌戰！「時間、賽程、線上免費直播」一次看

星巴克買一送一！父親節「第二杯半價」　黑沃咖啡奧運8折優惠

▲2024巴黎奧運「麟洋配」李洋、王齊麟勇奪羽球男雙「奧運金牌」二連勝！星巴克買一送一、父親節「第二杯半價」優惠，黑沃咖啡祝福衝破極限，奧運特定期間「8折優惠」一次整理。（圖／記者蕭涵云攝）
▲2024巴黎奧運「麟洋配」李洋、王齊麟勇奪羽球男雙「奧運金牌」二連勝！星巴克買一送一、父親節「第二杯半價」優惠，黑沃咖啡祝福衝破極限，奧運特定期間「8折優惠」一次整理。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/綜合報導

2024巴黎奧運「麟洋配」李洋、王齊麟勇奪羽球男雙「奧運金牌」二連勝！星巴克買一送一、父親節「第二杯半價」優惠，黑沃咖啡祝福衝破極限，奧運特定期間「8折優惠」一次整理。

我是廣告 請繼續往下閱讀
📌星巴克「買一送一」！父親節「第二杯半價」
2024最新星巴克SUMMER PARTY盛夏數位體驗即日起至8月9日11:00-20:00，天天玩遊戲、天天抽獎優惠券，全台星巴克門市現場爽喝「星巴克買一送一」優惠！而且《NOWnews今日新聞》記者實測喝得到「星冰樂買一送一」超划算！提醒大家，兌換期間為獲券日後2天，最後兌換至8月11日；優惠兌換期間與品項以優惠憑證上說明為準，逾期無效；每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準；不適用於車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點服務。

星巴克慶祝即將到來父親節，已宣布8月6日至8月7日，LOVE DAD！父親節快樂「第二杯半價」優惠！活動期間至全台星巴克門市，購買兩杯大杯(含)以上冰熱/口味皆一致的飲料，即享「第二杯半價」優惠。提醒大家，單筆交易最高限購四杯(二杯支付原價；二杯支付半價)並限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。

▲星巴克截圖迪士尼「買一送一」最後一天，把握時間開喝。（圖／記者蕭涵云攝）
▲星巴克「買一送一」！父親節「第二杯半價」。（圖／記者蕭涵云攝）
📌黑沃咖啡：奧運「8折優惠」
黑沃咖啡加碼奧運優惠，8月6日至8月18日，祝福最後一戰衝破極限，任選三杯飲品，任選手沖、美式、拿鐵享「8折優惠」；任選兩包咖啡豆還「折價100元」。

而且每當一名中華隊選手得獎，黑沃都會送出好禮，「得金牌」送出50組黑沃冠軍濾掛包2入組POCKY加油棒＋馬克杯組合、「得銀牌」送出50組POCKY加油棒＋馬克杯組合、得銅牌送出30組POCKY馬克杯。台灣代表選手奪牌，黑沃官方LINE@就會發布抽獎訊息，會員留言還可隨機抽3組POCKY加油棒＋馬克杯組合。

▲黑沃咖啡奧運加碼「8折優惠」，還有奪牌優惠。（圖／翻攝自黑沃咖啡FB）
▲黑沃咖啡奧運加碼「8折優惠」，還有奪牌優惠。（圖／翻攝自黑沃咖啡FB）
▲2024巴黎奧運羽球雙打麟洋配金牌。（圖／NOWnews社群中心、中華奧會提供）
▲2024巴黎奧運「麟洋配」李洋、王齊麟成功衛冕羽球男雙金牌二連霸。（圖／NOWnews社群中心、中華奧會提供）

星巴克、迷客夏「買一送一」賀奧運奪牌！可不可、CoCo也買一送一

麟洋配衛冕奧運金牌！免費吃3大豬排　迷客夏「拿鐵買一送一」

奧運9大速食買一送一！必勝客、肯德基半價　拿坡里炸雞買5送5

麟洋配拚奧運金牌！李洋爸吐嚴父心聲：沒人教我如何當好選手父親

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
美國大選