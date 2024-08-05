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獨／麟洋配連霸金牌！奧運獎金2000萬入袋　專家揭「最划算用法」

▲台灣「麟洋配」李洋／王齊麟完成奧運羽球男雙金牌二連霸，成為史上第一對達成此成就的組合。（圖／美聯社／達志影像）
▲台灣「麟洋配」李洋／王齊麟完成奧運羽球男雙金牌二連霸，成為史上第一對達成此成就的組合。（圖／美聯社／達志影像）

記者陳韋帆／綜合報導

「麟洋配」李洋、王齊麟第二次在奧運羽球男雙項目中奪金，成為史上第一個連霸奧運羽球男雙金牌的組合。而這次的2人的國光獎金又將入袋2000萬元，到底應該領終身月俸還是一次提領，是許多人關注的話題。對此，《NOWnews》也採訪財經學者章定煊，他表示「如果沒有做任何資產配置，難保40、50年後不夠用，看看50年前的房價就知道了！」

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根據「國光體育獎章及獎助學金頒發辦法」，在奧運當中奪得金牌可以得2000萬、銀牌700萬、銅牌500萬，請領的方式分為一次領取，或者是終身月俸的方式，如果選擇終身月俸，金銀銅牌依序每月可領12.5萬、3.8萬、2.4萬。

王麒麟現年29歲、李洋28歲，以金牌來說，只要領13年又4個月，就能達到2千萬，故上次麟洋奪冠，都選擇了終身月俸，加上這一次如果再度做了相同選擇，等於每人可月領25萬元。

▲李洋、王麒麟組成的羽球男子雙打組合「麟洋配」，勇奪巴黎奧運金牌，實現衛冕。（圖／教育部體育署提供）
▲李洋、王麒麟組成的羽球男子雙打組合「麟洋配」，勇奪巴黎奧運金牌，實現衛冕，又可再入袋國光獎金「2000萬」。（圖／教育部體育署提供）
麟洋配選擇「終身月俸」要注意！物價通膨危機必做資產配置

理財莊家章定煊表示，領月俸要先看是哪一種型態，公教人員型態會依照「消費者物價指數調整」，當物價上漲，月領金額也會上升，這類型就不怕通膨，可以直接領到退休；另一種則是跟著銀行利率波動，如2%至3%，這類型就要當心被通膨吃掉，畢竟麟洋都很年輕，領個40、50年沒有問題，但如果現在回頭看50年前的房價、物價，大家就能清楚知道，如果麟洋不做資產配置，未來的25萬恐怕也只夠過生活。

章定煊說明，50年前，台北房價1坪1萬、公務人員月薪約4千；現在，台北房價1坪百萬起跳、公務人員月薪大約3.3萬。薪資漲幅約8.25倍，房價卻飆漲100倍；如果以老年人最重要的醫療資源來說，以前醫療險住院費用1日2千5百即可住雙人房，現在變成只能住健保單人房，前提是要能夠排到。

章定煊直言，如果麟洋選擇這戰後退休，不做資產配置，終身月俸25萬現在看很多，20年後就會覺得還夠用、40年後就會發現不夠用了。

▲李洋、王麒麟組成的羽球男子雙打組合「麟洋配」，勇奪巴黎奧運金牌，實現衛冕。
▲理財專家章定煊表示，李洋、王麒麟國光獎金如果選擇「終身月俸」領取，要特別注意物價通膨的問題。（圖／教育部體育署提供）
面對物價高漲危機！理財專家建議麟洋配這樣做

章定煊建議，麟洋現階段在台灣最好買一些保值性產品，目前台灣選擇不多，大致上就是「精華區房地產、公用事業股」兩大項，若要買「精華區房地產」不要亂買荒蕪區域，最好購買捷運周邊收租房，每月有現金流，還能夠抗通膨保值，甚至漲價；「公用事業股」台灣目前水、電、瓦斯都沒辦法買到，大概只有三大電信，遠傳、台哥大、中華電信，獲利雖然飽和了，但也不太會衰退，每年還有股利可作為現金流。

章定煊特別提醒李洋、王齊麟，很多軍公教人員，一退休就開始遇到朋友借錢等狀況，且經常無法拿回來，千萬留意，因為現在領到的就是退休金，即使有當教練，可能薪資也不高，提前做好資產配置，不僅抗通膨，也少了借錢出去的理由，絕對不二之選。

▲章定煊。（圖／記者陳韋帆攝）
▲台北房價50年前1坪1萬，現在1坪百萬，理財專家章定煊建議，麟洋可投資房產及三大電信，避免月俸被通膨吃掉。（圖／記者陳韋帆攝）
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 

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