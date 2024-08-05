獨／麟洋配連霸金牌！奧運獎金2000萬入袋　專家揭「最划算用法」

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王麒麟現年29歲、李洋28歲，以金牌來說，只要領13年又4個月，就能達到2千萬，故上次麟洋奪冠，都選擇了終身月俸，加上這一次如果再度做了相同選擇，等於每人可月領25萬元。
麟洋配選擇「終身月俸」要注意！物價通膨危機必做資產配置
理財莊家章定煊表示，領月俸要先看是哪一種型態，公教人員型態會依照「消費者物價指數調整」，當物價上漲，月領金額也會上升，這類型就不怕通膨，可以直接領到退休；另一種則是跟著銀行利率波動，如2%至3%，這類型就要當心被通膨吃掉，畢竟麟洋都很年輕，領個40、50年沒有問題，但如果現在回頭看50年前的房價、物價，大家就能清楚知道，如果麟洋不做資產配置，未來的25萬恐怕也只夠過生活。
章定煊說明，50年前，台北房價1坪1萬、公務人員月薪約4千；現在，台北房價1坪百萬起跳、公務人員月薪大約3.3萬。薪資漲幅約8.25倍，房價卻飆漲100倍；如果以老年人最重要的醫療資源來說，以前醫療險住院費用1日2千5百即可住雙人房，現在變成只能住健保單人房，前提是要能夠排到。
章定煊直言，如果麟洋選擇這戰後退休，不做資產配置，終身月俸25萬現在看很多，20年後就會覺得還夠用、40年後就會發現不夠用了。
面對物價高漲危機！理財專家建議麟洋配這樣做
章定煊建議，麟洋現階段在台灣最好買一些保值性產品，目前台灣選擇不多，大致上就是「精華區房地產、公用事業股」兩大項，若要買「精華區房地產」不要亂買荒蕪區域，最好購買捷運周邊收租房，每月有現金流，還能夠抗通膨保值，甚至漲價；「公用事業股」台灣目前水、電、瓦斯都沒辦法買到，大概只有三大電信，遠傳、台哥大、中華電信，獲利雖然飽和了，但也不太會衰退，每年還有股利可作為現金流。
章定煊特別提醒李洋、王齊麟，很多軍公教人員，一退休就開始遇到朋友借錢等狀況，且經常無法拿回來，千萬留意，因為現在領到的就是退休金，即使有當教練，可能薪資也不高，提前做好資產配置，不僅抗通膨，也少了借錢出去的理由，絕對不二之選。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
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