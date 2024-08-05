李洋王齊麟今晚奧運金牌戰！「時間、賽程、線上免費直播」一次看

麥當勞in援奧運金牌！50000份大麥克「買一送一」8/6上午11點開搶

▲2024巴黎奧運「麟洋配」李洋、王齊麟代表台灣，勇奪羽球男雙「奧運金牌」二連勝！台灣麥當勞感謝大家熱烈in援，將於明上午11點送出50000份大麥克「買一送一」，麥當勞APP全球版開搶。（示意圖／台灣麥當勞提供）
▲2024巴黎奧運「麟洋配」李洋、王齊麟代表台灣，勇奪羽球男雙「奧運金牌」二連勝！台灣麥當勞感謝大家熱烈in援，將於明上午11點送出50000份大麥克「買一送一」，麥當勞APP全球版開搶。（示意圖／台灣麥當勞提供）

記者蕭涵云/綜合報導

2024巴黎奧運「麟洋配」李洋、王齊麟代表台灣，勇奪羽球男雙「奧運金牌」二連勝！全民激動超嗨又感動，台灣麥當勞感謝大家熱烈in援，宣布將於明（6）日上午11點送出50000份大麥克「買一送一」，於麥當勞APP全球版開搶。

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📌麥當勞50000份大麥克「買一送一」！in援奧運金牌8/6上午11點開搶
麟洋配成功衛冕奧運金牌二連霸，連麥當勞都嗨了！為感謝各界為世界級運動賽事熱烈in援，宣布將自明天8月6日上午11點至晚間11點，只要麥當勞會員進入APP全球版「萬分感謝你in援」活動頁面，即可點選領取「大麥克買一送一」優惠券，每個會員帳號限領乙次，限量發送50000張，數量有限，領完為止，邀請麥當勞會員一同歡慶榮耀時刻。

麥當勞「大麥克買一送一」優惠券兌換時間自8月6日上午11點至8月12日晚上11點59分止，獲得的消費者將可於麥當勞全台指定餐廳進行兌換。嗨吃大麥克半價優惠慶祝奧運金牌了。

▲麥當勞in援奧運金牌！8/6上午11點開搶50000份大麥克「買一送一」。（圖／台灣麥當勞提供）
▲麥當勞in援奧運金牌！8/6上午11點開搶50000份大麥克「買一送一」。（圖／台灣麥當勞提供）
📌摩斯漢堡：加碼79元起「漢堡＋大杯冰紅茶」套餐吃到8月底
摩斯漢堡也有3組加碼優惠套餐歡慶台灣選手奪牌，即日起至8月31日，「摩斯為你應援」組優惠價89元，爽吃「摩斯漢堡＋大杯冰紅茶」；「勝利屬魚你」組優惠價79元，大啖「黃金塔塔鱈魚堡＋大杯冰紅茶」；「蒟杯歡慶」組優惠價89元則可任選葡萄氣泡飲或葡萄蒟蒻冰茶2杯，而且3組優惠爽吃到8月底，有夠大方。

▲摩斯漢堡歡慶台灣奪牌，3套加碼優惠套餐吃到8月底。（圖／摩斯漢堡提供）
▲摩斯漢堡歡慶台灣奪牌，3套加碼優惠套餐吃到8月底。（圖／摩斯漢堡提供）

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