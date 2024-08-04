奧運橋村炸雞急殺「買一送一」！摩斯漢堡＋冰紅茶89元優惠到月底
2024巴黎奧運今（4）日全民集氣應援「麟洋配」王齊麟、李洋，晚間22:10準時守護奧運金牌衛冕最終戰。速食優惠再出手，橋村炸雞急殺「買一送一」，靠Uber Eats外送「橋村雞塊＋韓苔苔木薯脆片」爽吃買一送一，摩斯漢堡更是加碼「黃金塔塔鱈魚堡＋大杯冰紅茶」79元、「摩斯漢堡＋大杯冰紅茶」89元，3套優惠爽吃到8月底。
記者蕭涵云/綜合報導
📌橋村炸雞：橋村雞塊＋韓苔苔木薯脆片「買一送一」
乖乖在電視機前替奧運賽事加油，就靠外送美食來應援五臟廟，即日起至8月13日，外送Uber Eats限時開吃點心盒A「買一送一」優惠，「橋村雞塊＋韓苔苔木薯脆片」119元現在「買一送一」豪邁吃兩套，一套60元有找太划算！提醒大家，優惠適用於台北101店、信義新光A11店、板橋環球店、台南西門店。
📌摩斯漢堡：加碼79元起「漢堡＋大杯冰紅茶」套餐吃到8月底
歡慶台灣選手奪牌，摩斯漢堡也緊急推出3組加碼優惠，即日起至8月31日，「摩斯為你應援」組優惠價89元，爽吃「摩斯漢堡＋大杯冰紅茶」；「勝利屬魚你」組優惠價79元，大啖「黃金塔塔鱈魚堡＋大杯冰紅茶」；「蒟杯歡慶」組優惠價89元則可任選葡萄氣泡飲或葡萄蒟蒻冰茶2杯，而且3組優惠爽吃到8月底，有夠大方。