奧運羽球／不敵麟洋配！梁偉鏗、王昶發文坦言：離期望有一步之遙

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梁偉鏗、王昶其實從2022年才開始合拍，2023年期間斬獲日本羽球公開賽、印度羽球公開賽和中國羽球公開賽等多項大賽冠軍，並在今年連續收下2場超級1000賽的冠軍，讓他們高居男雙世界排名第一，而兩人都僅23歲，以年齡來說，才正要邁入球員巔峰期。
金牌戰賽後，兩人受訪表示：「這場比賽是非常寶貴的經驗，有領先也有落後，對手準備非常的充分，也比我們經驗豐富。特別是決勝局的關鍵分。有了這次可貴的體驗，未來我們還會去衝擊更多的決賽，希望4年後再來過。」此外，首次奧運之旅結束後，梁偉鏗、王昶分別都在微博上發文吐露心聲。
微博發文吐心聲 銀恨不氣餒
梁偉鏗表示：「第一次奧運會之旅，和同伴王昶一起站上了領獎台。雖然沒能拿到冠軍，但在一路上積攢的經驗和經歷還是很寶貴的。希望我們的鬆弛感，也能激勵更多青少年，在壓力之下輕鬆應對。感謝隊伍一直以來的信任與照顧，感謝軍導和陳導的栽培。相信下一個四年，梁王組合會變得更好」
另一方面，王昶則發文寫道：「首次出征奧運，收獲一枚銀牌，和對自己的期望還有一步之遙，這一步將是努力的動力，感謝教練，給我們很多操心和耐心，嗓子都喊啞了。感謝中國羽毛球隊，給我們溫暖、激勵和保護，相信我們巔峰在前。」
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