麟洋奪金！金色三麥「一夜買單300萬啤酒」請客：喝光6座台北101
2024巴黎奧運「麟洋配」李洋、王齊麟代表台灣，勇奪羽球男雙「奧運金牌」二連勝，實在是太嗨了！總是竭力打造最佳觀賽環境的「金色三麥」有夠狂，昨晚奪牌當下所有門市現場內用啤酒「霸氣全買單」！單日一夜累計送出價值超過300萬元的精釀啤酒，客人喝光的啤酒杯疊起來，高度還超過6座台北101！延續熱血沸騰奪牌氣勢，再宣布今（5）日到店內用消費，每人「免費招待一杯精釀啤酒」；號召全民集氣為8月8日出賽的舉重女神郭婞淳加油，蟬聯冠軍一樣全場啤酒「免單招待」。
記者蕭涵云/綜合報導
於全台開設17家直營啤酒餐廳的「金色三麥」，竭力打造最佳觀賽環境，力挺台灣前進2024巴黎奧運，全台門市採用巨型投影、數百面電視螢幕直播賽事，並且延長營業時間，見證台灣英雄最耀眼的奪牌時刻。
昨晚「麟洋配」奪金瞬間，全場歡聲雷動彷彿跨年夜，歡慶李洋、王齊麟二連霸羽球男子雙打奧運金牌，金色三麥宣布買單奪牌當下消費者手中的每一杯啤酒「全部請客招待」！現場觀賽民眾更齊聲嗨喊「金色三麥我大哥！」一夜累計買單價值超過300萬元的精釀啤酒請客，統計客人喝光的啤酒杯疊起來，高度還超過6座台北101大樓。
號召全民集氣，一起為8月8日父親節出賽的舉重女神郭婞淳加油，只要她蟬聯冠軍，一樣奪牌當下全場啤酒由金色三麥「免單招待」。為向登上體壇巔峰的台灣選手致敬，金色三麥「決讚24小時」挺台灣！巴黎賽事期間，只要每一位台灣英雄奪牌24小時內，到金色三麥內用消費，每人「免費招待一杯精釀啤酒」；相當於麟洋配昨晚奪金後，今日到金色三麥內用消費，都能每人「免費招待一杯精釀啤酒」。
另外，小北百貨恭賀麟洋配奪金二連霸，8月5日17:00至8月6日23:59，開賣「金牌啤酒買一送一」（全台限量12000罐）、現煮咖啡美式/拿鐵同品項也「買一送一 」，而且會員消費不限金額點數12倍送。