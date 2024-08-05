《她的日與夜》結局播完！恩地秒PO高原、林順私下面 他：像地獄
韓劇《她的日與夜》結局昨（4）日播畢，完美走向感動不少忠實觀眾，飾演女主角李微進的鄭恩地，也在最後一集播完後，立刻在IG曬出劇組、演員的私下模樣，包含飾演高原的白敘厚、飾演林順的李姃垠等，總計20張照片、一支影音。
記者陳雅蘭／綜合報導
《她的日與夜》採事前製作，許多演員一有空就會私下聚餐，恩地就公開跟李姃垠、白敘厚、尹炳熙、金雅永等人的用餐照，恩地就問尹炳熙和白敘厚「劇終感想」，尹炳熙再拿出搞笑本領，一本正經表示：「我呢，其實從某些方面來看，這像是殘酷的地獄，但光正好照亮了星星....」白敘厚就在一旁搞笑，作勢看見光芒並遮住眼睛，超真實的搞笑模樣逗樂所有人。
除了白敘厚、尹炳熙的搞笑演出，劇中飾演「李都林姐妹花」的恩地、金雅永、李姃垠也一起去拍人生四格大頭貼，下戲不分老少，依舊是好姐妹。不僅如此，他們還一同去溪邊玩水，好情誼溢於言表。
《她的日與夜》是6月15日播出的JTBC韓劇，一開始女主角以「老女人」李姃垠為主打，所以觀眾興趣缺缺，第一集收視率只有3.9%，沒想到隨著劇情發展，立志、搞笑、懸疑等元素都有，加上李姃垠飾演的「50歲林順」為了錄取工作，勇往直前的態度感動不少人，使得收視率節節攀升，最後一集更打破開播數字，以二位數11.7％完美收官。
《她的日與夜》播出資訊：
導 演：李亨民、崔瑄敏
編 劇：朴志夏
類 型：浪漫喜劇、奇幻、懸疑
開播日：2024年6月15日－2024年8月4日
集 數：16
主 演：
鄭恩地（飾演：李微進）、李姃垠（飾演：林順）
崔振赫（飾演：桂志雄）、白敘厚（飾演：高原）
尹炳熙（飾演：朱秉德）、金雅永（飾演：都可英）
收 看：Netflix（全16集已上架）