王齊麟、李洋「住一起」2年　幸運豪宅行情狂飆：1坪漲10萬！

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台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，林口近年建設陸續到位，房價水漲船高，而「長虹交響苑」除了有知名建商加持，又鄰近A9站，出國、往返大台北區域都相當便利，又有世界最強羽球男雙組合麟洋配加持，漲勢自然更加顯著。
關於麟洋為何選在林口購屋，其實李洋及父親李峻淯，與長虹建設董事長李文造父子(李耀中、李耀民)是多年球友，從小一起在圓山打羽球，而長虹也長年贊助「清晨盃、宏欣盃」等羽球賽事。
李洋當年指出，「因為喜歡林口環境，想要買一間好房子給爸爸住，所以選擇了該建案。」
王齊麟也表示，「我想要跟李洋買在同一個社區，所以跟李洋一起來看房子，覺得是不錯的投資，就一起買了一戶。」
不過李峻淯也提到，「過幾年如果台北的工作退休了，我還是會回到金門，希望傳授羽球的教授經驗給予金門的教練，期盼金門可以再出現更多羽球冠軍。」
根據「國光體育獎章及獎助學金頒發辦法」，在奧運當中奪得金牌可以得2000萬、銀牌700萬、銅牌500萬，請領的方式分為一次領取，或者是終身月俸的方式，如果選擇終身月俸，金銀銅牌依序每月可領12.5萬、3.8萬、2.4萬。
台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，上一次麟洋將獎金購買了林口豪宅，這一次獎金如果又想投資房地產。
李洋部分，還有金門縣府加碼獎金550萬，若回到金門置產，一棟全新透天約1,200萬，約可購買2棟，若選擇父母習慣的中永和生活圈，以房貸30年期推算，可購買約3,000萬左右大樓。
王齊麟部分，若要在老家內湖附近置產，也可望購買成功路三、四段，或民權東路六段圓環一帶的中古大樓，若想買新大樓，則可參考四、五期住宅，為未來新婚做規劃。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
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