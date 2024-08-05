巴黎奧運抱憾退賽！「地球最快女人」身高才152cm　百米狂飆10秒6

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37歲的普賴斯（Shelly-Ann Fraser-Pryce）是牙買加短跑運動員，被譽為有史以來最偉大的短跑女運動員。她在21世紀00年代到20年代，創造了無數巨大成就。這位短跑女王10度打破女子百米10.70秒大關，是至今世界上次數最多的選手。
身高僅152公分的Shelly-Ann，100公尺最快成績是10.60秒，排名世界紀錄第三位，與女子紀錄保持人Florence Griffith創下的10.49秒僅差0.11秒。但是Griffith身高170公分，兩人之間身高差足足有18公分。Shelly-Ann相對矮小的身形，卻蘊藏了驚人的爆發力與能量，因此獲得了「Pocket Rocket（迷你火箭）」的封號。
Shelly-Ann在2008年北京奧運、2012年倫敦奧運女子100公尺項目中奪下金牌殊榮，並在2020年東京奧運400公尺接力項目成為金牌團隊成員之一。
Shelly-Ann生活不只跑步！賽場上穿搭超鮮豔成百變女王
除了賽場上的好表現，Shelly-Ann對於穿搭也相當講究。她不僅常常全妝登場，更會做美甲、戴鑽石配飾，並且為了一場比賽準備10多頂不同的假髮。她以繽紛的色彩凸顯牙買加獨特的文化和身份，並認為鮮豔的顏色讓她充滿力量，提醒她永遠要「忠於自我，不被他人意見影響」。
此外，Shelly-Ann在2017年升格為人母，並正在培養6歲兒子對於短跑的興趣。她甚至在2023年參加孩子學校的運動會的「家長」100公尺短跑項目，直接狠甩其他家長50公尺。事後她幽默表示：「我也是家長啊！當然要參加」。
巴黎奧運熱身時受傷！Shelly-Ann抱憾退賽
算上2024年巴黎奧運，Shelly-Ann已是連五屆參賽，且每屆都有奪牌紀錄，囊括三金、四銀、一銅，已經是牙買加的傳奇女跑者。不過在昨（4）日的女子100公尺準決賽開始時，Shelly-Ann並沒有出現在她的第5賽道上。事後牙買加代表隊透露，Shelly-Ann在熱身時出現傷勢，經隊醫評估後決定退賽，但未透露詳細傷情。
Shelly-Ann今年已經37歲，而下一屆的2028年洛杉磯奧運時，她將邁入41歲，這對短跑運動來說已是極高齡。Shelly-Ann表示，這屆巴黎奧運是自己第五度參賽，同時也是最後一屆。許多粉絲仍湧入她的IG留言打氣，期盼未來仍能看到「迷你火箭」於跑道上率先衝破終點線的一瞬間。
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