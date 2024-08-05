奧運排球／日本男排生死一戰！8強賽碰頭義大利　轉播資訊一次看

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奧運男排A、B、C組的斯洛維尼亞、法國、義大利、波蘭、美國和德國，以分組前2之姿晉級8強，而日本、巴西同為1勝2負，但都以得失局優勢，獲得8強的最後2個名額，不過須交手戰績最好的隊伍。
這是日本男排連續第2屆奧運闖入8強，上屆東京奧運在小組賽拿下3勝2敗晉級，是自1992年後首度重返8強，但淘汰賽首戰就以0：3敗給強權巴西，最終以總成績第7名作收。今年在隊長石川祐希領軍下的「黃金世代」，能否締造近20年來的最佳紀錄，令人相當期待。
🏐2024巴黎奧運男排8強轉播資訊：
2024巴黎奧運男排線上看平台：
Hami Video（部分賽事轉播免費）
2024巴黎奧運男排電視轉播：
中華電信MOD（轉播表）
愛爾達體育 1至4台（CH200、CH201、CH202、CH203）
華視：CH 52台（轉播表）
🏐2024巴黎奧運男排8強賽程表：
📌8月5日賽程：
| 組別
| 時間
| 出賽國家
| 8強
| 15:00
| 波蘭（勝） vs 斯洛維尼亞
| 8強
| 19:00
| 義大利 vs 日本⭐️
| 8強
| 23:00
| 法國 vs 德國
📌8月6日賽程：
| 組別
| 時間
| 出賽國家
| 8強
| 23:00
| 美國 vs 巴西
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