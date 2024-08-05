奧運獎金「台灣28選手」確定領到！名單、金額整理：免奪獎牌也有

奧運排球／日本男排生死一戰！8強賽碰頭義大利　轉播資訊一次看

▲日本男排在巴黎奧運以總成績第8晉級8強賽，首戰交手強敵義大利，過去2年內在VNL交手3次，日本取得1勝2敗的成績。（圖／美聯社／達志影像）
▲日本男排在巴黎奧運以總成績第8晉級8強賽，首戰交手強敵義大利，過去2年內在VNL交手3次，日本取得1勝2敗的成績。（圖／美聯社／達志影像）

記者林之越/綜合報導

日本男排生死一戰！時處近年實力巔峰的日本男排隊，現居世界排名第二，不過在巴黎奧運小組賽，接連敗給德國、美國，只拿下1勝2敗的成績，最終靠著外卡資格擠進8強賽，並將在今（5）日晚間7點對上強敵義大利，兩方過去在近2年的男子排球國家聯賽（VNL）交手過2次，日本取得1勝2敗，位居對戰劣勢

我是廣告 請繼續往下閱讀
日本驚險晉級　盼超越東京奧運

奧運男排A、B、C組的斯洛維尼亞、法國、義大利、波蘭、美國和德國，以分組前2之姿晉級8強，而日本、巴西同為1勝2負，但都以得失局優勢，獲得8強的最後2個名額，不過須交手戰績最好的隊伍

這是日本男排連續第2屆奧運闖入8強，上屆東京奧運在小組賽拿下3勝2敗晉級，是自1992年後首度重返8強，但淘汰賽首戰就以0：3敗給強權巴西，最終以總成績第7名作收。今年在隊長石川祐希領軍下的「黃金世代」，能否締造近20年來的最佳紀錄，令人相當期待。


🏐2024巴黎奧運男排8強轉播資訊：
 

2024巴黎奧運男排線上看平台：
 
 

Hami Video（部分賽事轉播免費）
 
 


2024巴黎奧運男排電視轉播：
 
 

中華電信MOD（轉播表
 

愛爾達體育 1至4台（CH200、CH201、CH202、CH203）
 

華視：CH 52台（轉播表


▲日本男排在巴黎奧運前2戰拿下1勝1敗，最終戰雖然以1：3不敵美國，無法以小組前2名資格晉級，但比賽中拿下關鍵第3局，成為總成績第8名，驚險晉級8強賽事。（圖／美聯社／達志影像）
▲日本男排在巴黎奧運前2戰拿下1勝1敗，最終戰雖然以1：3不敵美國，無法以小組前2名資格晉級，但比賽中拿下關鍵第3局，成為總成績第8名，驚險晉級8強賽事。（圖／美聯社／達志影像）

🏐2024巴黎奧運男排8強賽程表：


📌8月5日賽程：
 

組別    

 時間     

 出賽國家
8強

 15:00

 波蘭（勝） vs 斯洛維尼亞
8強

 19:00

 義大利 vs 日本⭐️
8強

 23:00

 法國 vs 德國

📌8月6日賽程：
 

組別    

 時間     

 出賽國家
8強

 23:00

 美國 vs 巴西



更多「2024巴黎奧運」相關新聞。

奧運排球／日本男排成功闖進8強！排球完整賽程、轉播資訊一次看

奧運排球／日本男排有望進8強！阿根廷老將不滿判決批裁判：丟臉

奧運桌球／早田希娜笑了！4：2勝申裕斌奪銅　日本女單連兩屆拿牌

奧運男籃／日本84：102苦吞3連敗！無緣晉級8強　巴西KD砍33分

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生