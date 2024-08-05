超凶宅出租！美女地政士指聖經攻擊失敗　江柏樂：用十字架也沒用

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下一個租客入住後，開始向房東反應，「房間晚上經常出現黑影，還有奇怪聲響」，住沒多久後就退租，接下來每一任租客都是類似理由退租，房東也乾脆告知租客有類似情事，並打折出租。
後來一個外國基督徒，聽聞有怪事，但虔誠的他不怕台灣鬼神之說，開心的租下房屋，結果沒多久，直接向房東說「見到鬼了，拿聖經也趕不走祂！」沒多久後還是決定退租。
林怡指出，這件事情是很多年前發生的，後來房屋轉售，不清楚現在變得怎樣，但對於從事不動產相關行業的人來說，凶宅確實是許多人極為忌諱之事，如仲介，還有賣一戶凶宅衰三年的說法。
知名風水江柏樂則表示，台灣人認知的凶宅，通常就是可能有鬼魂逗留的地方，凶殺案屬於憤怒狀態下冤死，凶宅如果有等級之分，那就屬於最高級的大凶，基本上入住的人很容易被騷擾，甚至傷害。
他說，「其實老外拿聖經的動作，如果鬼魂也是基督徒，可能就有效，但如果不是基督徒，而且耶穌不是台灣的神明，應該要找土地公、城隍爺、地藏王等協助才對，簡單說就是『找錯管區了！』就算加上十字架也沒用！」
江柏樂指出，如果想要解決凶宅問題，可以找乩童請神明降駕與他溝通，但實務經驗上很常溝通無效，畢竟如果這麼好解決，就不會存在凶宅問題了，建議要購買凶宅自用的人，最好多思考，畢竟自住不平安、轉手有難度，科學精神上還有貸款困難等問題，一般人最好不要輕易觸碰。
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。