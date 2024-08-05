獨／麟洋配連霸金牌！奧運獎金2000萬入袋　專家揭「最划算用法」

超凶宅出租！美女地政士指聖經攻擊失敗　江柏樂：用十字架也沒用

▲一位外國租客承租凶宅，他聲稱見鬼，拿出聖經攻擊也沒有用。（圖／翻攝免費圖庫pexels）
▲一位外國租客承租凶宅，他聲稱見鬼，拿出聖經攻擊也沒有用。（圖／翻攝免費圖庫pexels）

記者陳韋帆／綜合報導

鬼月到，凶宅故事心驚驚！經常不動產買賣的金門地政士事務所地政士林怡接受《NOWnews》訪問表示，「以前接觸過一個客戶，他有一間凶宅，屋內曾轟動一時的社會案件，情侶之間吵架發生凶殺，結果後面的租客經常見鬼，還有老外拿聖經攻擊也沒成功趕走祂。」

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲林怡。（圖／記者陳韋帆攝）
▲林怡表示，後續入住凶宅的租客，不斷向房東反應「經常出現黑影，還有奇怪聲響」，還有外國租客直接聲稱見鬼了！（圖／記者陳韋帆攝）
林怡表示，該凶宅為分租套房，其中一間原為情侶居住，有一天雙方竟為了晚餐大吵一架，女方一怒之下殺了男方，事件鬧上社會新聞，而且女方也因此遭判刑，但因為當時法令並未明定凶宅出租須告知，房東就繼續直接租個下一位租客。

下一個租客入住後，開始向房東反應，「房間晚上經常出現黑影，還有奇怪聲響」，住沒多久後就退租，接下來每一任租客都是類似理由退租，房東也乾脆告知租客有類似情事，並打折出租。

後來一個外國基督徒，聽聞有怪事，但虔誠的他不怕台灣鬼神之說，開心的租下房屋，結果沒多久，直接向房東說「見到鬼了，拿聖經也趕不走祂！」沒多久後還是決定退租。

林怡指出，這件事情是很多年前發生的，後來房屋轉售，不清楚現在變得怎樣，但對於從事不動產相關行業的人來說，凶宅確實是許多人極為忌諱之事，如仲介，還有賣一戶凶宅衰三年的說法。

▲江柏樂。（圖／記者陳韋帆攝）
▲江柏樂表示，拿聖經或十字架對付台灣鬼是找錯「管區」了，所以當然沒有用，應該找地藏王或城隍爺幫忙。（圖／記者陳韋帆攝）
知名風水江柏樂則表示，台灣人認知的凶宅，通常就是可能有鬼魂逗留的地方，凶殺案屬於憤怒狀態下冤死，凶宅如果有等級之分，那就屬於最高級的大凶，基本上入住的人很容易被騷擾，甚至傷害。

他說，「其實老外拿聖經的動作，如果鬼魂也是基督徒，可能就有效，但如果不是基督徒，而且耶穌不是台灣的神明，應該要找土地公、城隍爺、地藏王等協助才對，簡單說就是『找錯管區了！』就算加上十字架也沒用！」

江柏樂指出，如果想要解決凶宅問題，可以找乩童請神明降駕與他溝通，但實務經驗上很常溝通無效，畢竟如果這麼好解決，就不會存在凶宅問題了，建議要購買凶宅自用的人，最好多思考，畢竟自住不平安、轉手有難度，科學精神上還有貸款困難等問題，一般人最好不要輕易觸碰。

※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
 

王齊麟、李洋「住一起」2年　幸運豪宅行情狂飆：1坪漲10萬！

獨／麟洋配連霸金牌！奧運獎金2000萬入袋　專家揭「最划算用法」

獨／李洋奧運最後一舞奪冠！這次真的退休了？李父：希望他回金門

江柏樂約戰印度神童：詹惟中都比他準　輸的人發3千6百份雞排！

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
美國大選