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疑竹北知名「空中飛人」屋！法拍9折標脫　專家：得標者恐不知情

▲竹北某社區曾發生墜樓事件，近期社區某9樓戶流落法拍市場，以市價約9折標脫。（圖／翻攝自Google Maps）
▲竹北某社區曾發生墜樓事件，近期社區某9樓戶流落法拍市場，以市價約9折標脫。（圖／翻攝自Google Maps）

記者陳韋帆／綜合報導

知名凶宅9折標脫！新竹縣竹北市某社區9樓疑似發生過墜樓事件，該物件因屋主欠債流入法拍市場，今年7月30日進行2拍，結果以市價約9折標脫。法拍達人寬頻房訊徐華辰指出，這狀況極有可能因得標人未做足功課，對相關情事不知情，導致標脫價距離行情不遠。

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根據法拍資料，該法拍屋位於竹北市光明六路二段，今年7月30日進行2拍，總坪數39.11坪(含車位)，拍賣底價1497.52萬，僅1人投標，以總價1498.8888萬標脫，扣除車位並拆算單價，每坪約64萬，相當於社區近1年平均行情9折。

▲法拍屋,凶宅。（圖／翻攝自痞客邦【法拍城嘉 幫您成家！】）
▲此次竹北市價9折標脫的法拍物件地址，與法拍業者「疑似凶宅專區」中地址相同。（圖／翻攝自痞客邦【法拍城嘉 幫您成家！】）
據查，該社區因曾發生過墜樓事件，在新竹及凶宅等相關臉書社團曾引起熱烈討論；另，根據法拍業者法拍城嘉「疑似凶宅專區」網站資料，赫然可發現，此次法拍物件之地址就在上面。

徐華辰表示，一般法拍屋，沒有任何其它狀況下，標脫價約9~95折，而該物件疑似凶宅，卻以9折標脫，足見投標人對於相關傳言恐怕毫不知情。

他進一步指出，該物件在法院筆錄中未見任何「非自然死亡」相關字眼，即使該社區在新竹討論度極高，但投標人在未做足功課情況下，極有可能不知情，否則如果有在網路上看到相關傳言，正常狀況也是等待3、4拍，底價持續下調後，才有出手的可能。

徐華辰提醒，法拍市場的「眉角」很多，看中某物件，除了看清楚法院的法拍公告，一定要自行查閱網路、報章雜誌等相關資訊，同時也向當地鄰里長、鄰居等打聽消息，又或者多詢問幾家專業法拍業者，多方打聽查詢，方能將風險降至最低。

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