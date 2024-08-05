疑竹北知名「空中飛人」屋！法拍9折標脫　專家：得標者恐不知情

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據查，該社區因曾發生過墜樓事件，在新竹及凶宅等相關臉書社團曾引起熱烈討論；另，根據法拍業者法拍城嘉「疑似凶宅專區」網站資料，赫然可發現，此次法拍物件之地址就在上面。
徐華辰表示，一般法拍屋，沒有任何其它狀況下，標脫價約9~95折，而該物件疑似凶宅，卻以9折標脫，足見投標人對於相關傳言恐怕毫不知情。
他進一步指出，該物件在法院筆錄中未見任何「非自然死亡」相關字眼，即使該社區在新竹討論度極高，但投標人在未做足功課情況下，極有可能不知情，否則如果有在網路上看到相關傳言，正常狀況也是等待3、4拍，底價持續下調後，才有出手的可能。
徐華辰提醒，法拍市場的「眉角」很多，看中某物件，除了看清楚法院的法拍公告，一定要自行查閱網路、報章雜誌等相關資訊，同時也向當地鄰里長、鄰居等打聽消息，又或者多詢問幾家專業法拍業者，多方打聽查詢，方能將風險降至最低。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
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