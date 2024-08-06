奧運獎金「台灣30選手」確定領到！名單、金額整理：免奪獎牌也有

奧運星巴克買一送一！星冰樂也抽買1送1　西雅圖咖啡買8送8可寄杯

▲2024巴黎奧運「麟洋配」李洋、王齊麟衛冕金牌二連霸，唐嘉鴻再摘男子體操單槓銅牌，今爽喝「星巴克買一送一」、抽數位體驗也有星冰樂買1送1；西雅圖美式咖啡或拿鐵都「買8送8」可寄杯。（圖／記者蕭涵云攝）
▲2024巴黎奧運「麟洋配」李洋、王齊麟衛冕金牌二連霸，唐嘉鴻再摘男子體操單槓銅牌，今爽喝「星巴克買一送一」、抽數位體驗也有星冰樂買1送1；西雅圖美式咖啡或拿鐵都「買8送8」可寄杯。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/綜合報導

2024巴黎奧運「麟洋配」李洋、王齊麟為台灣成功衛冕奧運金牌二連霸，「亞洲貓王」唐嘉鴻於男子體操單槓再摘銅牌，爽喝「買一送一」優惠了！星巴克買一送一今開喝9小時、抽數位體驗也能爽喝星冰樂買1送1；西雅圖咖啡連續3天美式咖啡或拿鐵都「買8送8」還可寄杯，划算黑金優惠一次看。

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📌奧運金牌星巴克「買一送一」！抽數位體驗星冰樂也買一送一
奧運奪牌連連太開心！星巴克「歡慶奪金榮耀時刻」好友分享日優惠，今天8月6日11:00-20:00連續9小時，至全台星巴克門市購買兩杯特大杯冰熱/口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含星冰樂系列飲料、雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。

▲週一開工上班不憂鬱，星巴克咖啡「第2杯折100元」優惠今起連喝2天，最便宜美式一杯60元、星冰樂一杯只要65元；cama café會員年中慶寄杯活動最高「打85折優惠」一次整理。（圖／記者蕭涵云攝）
▲奧運金牌星巴克「買一送一」優惠！抽數位體驗也能爽喝星冰樂也買一送一。（圖／記者蕭涵云攝）
想喝星冰樂買一送一很簡單，2024最新數位體驗即日起至8月9日11:00-20:00，玩遊戲就能抽獎「買一送一」優惠券。而且這次買一送一指定品項可沒有把星冰樂排除在外，爽喝5大星冰樂特大杯半價，特雙果果汁星冰樂78元（兩杯155元）、芝麻杏仁豆腐星冰樂90元（兩杯180元）、摩卡可可碎片星冰樂93元（兩杯185元）、焦糖可可碎片星冰樂93元（兩杯185元）、醇濃抹茶星冰樂93元（兩杯185元）。

提醒大家，兌換期間為獲券日後2天，最後兌換至8月11日；優惠兌換期間與品項以優惠憑證上說明為準，逾期無效；每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準；不適用於車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點服務。

▲西雅圖咖啡今起「第二杯半價」！祭杯「買2送1」。（圖／西雅圖極品咖啡提供）
▲西雅圖咖啡即日起連續3天，美式咖啡或拿鐵都「買8送8」可寄杯。（圖／西雅圖極品咖啡提供）
📌西雅圖咖啡：美式咖啡或拿鐵都「買8送8」可寄杯
西雅圖咖啡慶祝奧運奪牌，即日起至8月8日父親節，連續3天門市美式咖啡或拿鐵，爽喝「買8送8」可寄杯！限同品項/大小；冷熱不限；不含瓶裝水；每人限購1組；休息站門市不參與；優惠不併用。

▲2024巴黎奧運羽球雙打麟洋配金牌。（圖／NOWnews社群中心、中華奧會提供）
▲2024巴黎奧運羽球雙打麟洋配金牌。（圖／NOWnews社群中心、中華奧會提供）
▲2024巴黎奧運唐嘉鴻小檔案。（圖／NOWnews社群中心製圖）
▲2024巴黎奧運唐嘉鴻男子體操單槓銅牌。（圖／NOWnews社群中心製圖）

奧運金牌星巴克急殺「買一送一」明狂喝9小時！一招星冰樂半價

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