奧運星巴克買一送一！星冰樂也抽買1送1　西雅圖咖啡買8送8可寄杯

我是廣告 請繼續往下閱讀
奧運奪牌連連太開心！星巴克「歡慶奪金榮耀時刻」好友分享日優惠，今天8月6日11:00-20:00連續9小時，至全台星巴克門市購買兩杯特大杯冰熱/口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含星冰樂系列飲料、雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。
想喝星冰樂買一送一很簡單，2024最新數位體驗即日起至8月9日11:00-20:00，玩遊戲就能抽獎「買一送一」優惠券。而且這次買一送一指定品項可沒有把星冰樂排除在外，爽喝5大星冰樂特大杯半價，特雙果果汁星冰樂78元（兩杯155元）、芝麻杏仁豆腐星冰樂90元（兩杯180元）、摩卡可可碎片星冰樂93元（兩杯185元）、焦糖可可碎片星冰樂93元（兩杯185元）、醇濃抹茶星冰樂93元（兩杯185元）。
提醒大家，兌換期間為獲券日後2天，最後兌換至8月11日；優惠兌換期間與品項以優惠憑證上說明為準，逾期無效；每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準；不適用於車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點服務。
📌西雅圖咖啡：美式咖啡或拿鐵都「買8送8」可寄杯
西雅圖咖啡慶祝奧運奪牌，即日起至8月8日父親節，連續3天門市美式咖啡或拿鐵，爽喝「買8送8」可寄杯！限同品項/大小；冷熱不限；不含瓶裝水；每人限購1組；休息站門市不參與；優惠不併用。