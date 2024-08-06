台股跌破2萬點關卡！房市恐反轉？李同榮警告：恐引爆銀貸大風暴

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他認為，新青安貸已引發不少假性需求，短期內供需失衡，已到頂的房價再次被拉抬，助長投資氛圍，年輕人獲得的利息補貼，遠不及拉高的房價，政策一得兩失，明顯弊大於利。
李同榮說，新青安貸除了造成房市亂象，也引發銀行貸款額度趨於滿水位後遺症，導致房貸不易，還進一步排擠中小建商土建融申貸，銀行開始暫行收件或展緩撥款，購屋民眾、中小建商紛紛加入搶貸行列，而股災在此刻發生，銀行資金水位更加緊縮，可說是雪上加霜，已面臨岌岌可危的崩潰危機。
他進一步分析，台股受到亞洲股災衝擊，短短半個月大跌4千點，除了外在因素，更可歸咎「經濟數據不佳、企業財報不利、地緣政治風險升級」三大因素，導致投資人紛紛趨避風險，而此時處於高檔的台股當然也經不起利空吹襲而無法置身事外。
李同榮指出，在台股重挫、房貸滿水位現況下，政府若不提出對策，將引發一、搶貸亂象越演越烈，二、房貸糾紛層出不窮，三、觸發小型建商倒閉風潮，三大嚴重後果。
一旦三大亂象越演越烈，購屋人信心將嚴重受挫，不僅房市可能出現價量下修，由於建商土建榮困難，極有可能進一步出現「爛尾樓倒閉風潮」，除了導致房市反轉，亦有可能進一步引爆銀貸風暴。
展望未來，李同榮指出，政府若想預防銀貸風暴危機，如果將新青安額度除外，可為銀行增加5千億餘額貸款，暫時緩解短線滿水位風險，但一旦施行此政策，房價漲勢將更難阻擋，房市泡沫將持續吹大。
最後，他說，台灣房市目前已面臨新青安錯誤政策的衝擊考驗，甚至有可能進一步影響經濟金融，今年下半年，政府如何收拾殘局，將是影響房市走向的關鍵，而兩岸地緣政治局勢，更會是處於高檔房市的一隻灰犀牛。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。