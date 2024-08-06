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奧運男籃／美國凌晨戰巴西！法國強碰加拿大　8強轉播資訊一次看

▲NBA球隊洛杉磯湖人隊球星「詹皇」LeBron James，率領美國隊出戰巴黎奧運，在小組賽拿下3連勝，並以得失分差第一晉級8強賽事，首戰將交手巴西。（圖／美聯社／達志影像）
▲NBA球隊洛杉磯湖人隊球星「詹皇」LeBron James，率領美國隊出戰巴黎奧運，在小組賽拿下3連勝，並以得失分差第一晉級8強賽事，首戰將交手巴西。（圖／美聯社／達志影像）

記者林之越/綜合報導

美國凌晨戰巴西！巴黎奧運男籃小組賽在4日落幕，重頭戲的8強賽即將在今（6）日下午熱血開打，首戰將會由2023年的男籃世界盃冠軍德國，交手由NBA球星「字母哥」Giannis Antetokounmpo領軍的希臘，接下來是塞爾維亞對上澳洲、地主法國強碰加拿大，最後壓軸的，則是在凌晨3點開打的美國、巴西之戰

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夢幻隊球星光芒閃耀　巴西恐難抗美國

德國、美國在小組賽都取得3連勝，拿下6分積分，會對到透過外卡名額晉級的2支小組第3球隊，但由於巴西和德國同組，而同組的球隊不會在8強賽相遇，因此由美國對上巴西，而德國則是交手希臘

雖然在FIBA的男籃世界排名中，巴西還以第13名略高於第15的加拿大，且陣中有砍分大將Bruno Caboclo以及其他多位有NBA資歷的球員，但面對到陣中有「詹皇」LeBron James、Stephen Curry 、Kevin Durant還有Anthony Davis等人的美國隊，恐怕很難有招架之力

尤其是巴西在B小組中，面對德國、法國都是以二位數分差落敗，其中的一勝則是從已經淘汰的日本手中拿下。

▲「詹皇」LeBron James率領美國出戰巴黎奧運，前2戰分別砍下21分、12分，帶隊擊敗塞爾維亞、南蘇丹，有高機率會從小組賽晉級。（圖／美聯社／達志影像）
▲「詹皇」LeBron James率領美國出戰巴黎奧運，在小組賽都取得3連勝，拿下6分積分，輕鬆晉級8強賽，首戰將交手巴西，外界普遍看好。（圖／美聯社／達志影像）
另3組上演強強對決　法加大戰難預測

撇除美國、巴西之戰，另外3場8強賽可以說是場場硬仗，希臘雖然只拿下小組第3，但實際上是從號稱「死亡之組」的A組出線，甚至還從NBA球員林立的澳洲隊手中搶下一勝由Dennis Schroder還有Wagner兄弟領軍的德國將如何應戰，相當令人期待

至於地主隊法國的「雙塔」Victor Wembanyama、Rudy Gobert，將會對上從先發到板凳清一色都是NBA球星的強權加拿大，陣中包含雷霆年輕大將「SGA」Shai Gilgeous-Alexander、金塊的Jamal Murray、火箭的Dillon Brooks等人

最後，Nikola Jokic領軍的塞爾維亞，要對上曾奪下東京奧運銅牌的籃球強權澳洲，勢必也免不了一場硬仗

▲本次巴黎奧運地主隊法國，在男籃項目由「雙塔」Victor Wembanyama和Rudy Gobert領軍，在8強賽交手強敵加拿大，可能會是場硬仗。（圖／美聯社／達志影像）
▲本次巴黎奧運地主隊法國，在男籃項目由「雙塔」Victor Wembanyama和Rudy Gobert領軍，在8強賽交手強敵加拿大，可能會是場硬仗。（圖／美聯社／達志影像）

🏀2024巴黎奧運男籃8強轉播資訊：

2024巴黎奧運男籃8強線上看平台：

Hami Video（部分賽事轉播免費）


2024巴黎奧運男籃8強電視轉播：

中華電信MOD（轉播表

愛爾達體育 1至4台（CH200、CH201、CH202、CH203）



🏀2024巴黎奧運男籃8強賽程表：


📌8月6日賽程（8強）：
 

組別     時間      出賽國家
8強 17:00 德國 vs 希臘
8強 20:30 塞爾維亞 vs 澳洲

📌8月7日賽程（8強）：
 

組別     時間      出賽國家
8強 00:00 法國 vs 加拿大
8強 03:30 巴西 vs ⭐️美國



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