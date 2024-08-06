奧運男籃／美國凌晨戰巴西！法國強碰加拿大　8強轉播資訊一次看

我是廣告 請繼續往下閱讀
德國、美國在小組賽都取得3連勝，拿下6分積分，會對到透過外卡名額晉級的2支小組第3球隊，但由於巴西和德國同組，而同組的球隊不會在8強賽相遇，因此由美國對上巴西，而德國則是交手希臘。
雖然在FIBA的男籃世界排名中，巴西還以第13名略高於第15的加拿大，且陣中有砍分大將Bruno Caboclo以及其他多位有NBA資歷的球員，但面對到陣中有「詹皇」LeBron James、Stephen Curry 、Kevin Durant還有Anthony Davis等人的美國隊，恐怕很難有招架之力。
尤其是巴西在B小組中，面對德國、法國都是以二位數分差落敗，其中的一勝則是從已經淘汰的日本手中拿下。
另3組上演強強對決 法加大戰難預測
撇除美國、巴西之戰，另外3場8強賽可以說是場場硬仗，希臘雖然只拿下小組第3，但實際上是從號稱「死亡之組」的A組出線，甚至還從NBA球員林立的澳洲隊手中搶下一勝，由Dennis Schroder還有Wagner兄弟領軍的德國將如何應戰，相當令人期待。
至於地主隊法國的「雙塔」Victor Wembanyama、Rudy Gobert，將會對上從先發到板凳清一色都是NBA球星的強權加拿大，陣中包含雷霆年輕大將「SGA」Shai Gilgeous-Alexander、金塊的Jamal Murray、火箭的Dillon Brooks等人。
最後，Nikola Jokic領軍的塞爾維亞，要對上曾奪下東京奧運銅牌的籃球強權澳洲，勢必也免不了一場硬仗。
🏀2024巴黎奧運男籃8強轉播資訊：
2024巴黎奧運男籃8強線上看平台：
Hami Video（部分賽事轉播免費）
2024巴黎奧運男籃8強電視轉播：
中華電信MOD（轉播表）
愛爾達體育 1至4台（CH200、CH201、CH202、CH203）
🏀2024巴黎奧運男籃8強賽程表：
📌8月6日賽程（8強）：
|組別
|時間
|出賽國家
|8強
|17:00
|德國 vs 希臘
|8強
|20:30
|塞爾維亞 vs 澳洲
📌8月7日賽程（8強）：
|組別
|時間
|出賽國家
|8強
|00:00
|法國 vs 加拿大
|8強
|03:30
|巴西 vs ⭐️美國
更多「2024巴黎奧運」相關新聞。