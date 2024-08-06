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台灣捲股災風暴！該賣房救股了？張旭嵐勸別衝動：房市比較穩

▲台股半個月重挫18%，對於是否賣房救股？張旭嵐提醒，投資人應保持冷靜。（示意圖／翻攝pexels）
▲台股半個月重挫18%，對於是否賣房救股？張旭嵐提醒，投資人應保持冷靜。（示意圖／翻攝pexels）

記者陳韋帆／綜合報導

亞洲股災衝擊台灣，台股半個月慘跌18%，5日單日重挫1800多點，創史上最大跌點，今日則反彈600餘點，2萬點保衛激戰中。台股震盪，該賣房救股了？台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，「投資人此時更應保持冷靜，畢竟台灣房市長年比股市穩定，兩害相權取其輕，估計賣房救股可能性極低。」

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▲房市,俯瞰,央北,新店,台北市。（圖／記者陳韋帆攝）
▲張旭嵐認為，台股才剛開始出現動盪，賣房救股目前言之尚早，況且投資理財有風險，切莫將雞蛋全放在一個籃子上。（圖／記者陳韋帆攝）
張旭嵐表示，股市變動往往比房市劇烈，畢竟台股長期受消息面影響大，況且美、日近期經濟表現、股匯市不佳，加上中東地緣政治風險提高，台股公司營運獲利不如預期，面臨多空夾擊下，台股大幅下殺不令人意外。

不過，觀察今日交易日股市出現反彈，況且台股底牌「國安基金」尚未進場護盤，短期內對總經影響有限，至於股市是否就此進入熊市？又是否牽動房市？仍須一段時間觀察。

張旭嵐認為，目前來說，要談賣房救股緩不濟急且為之尚早，況且房市長期穩定，自用有保值效果，投資來說，還有租金收益，故出現大量賣房救股的賣盤可能性並不高。

最後，她提醒，「投資理財觀念上，投資就是有風險，所以最忌諱『All in』，無論如何配置資產，一定要進行風險分散，切莫將雞蛋全部放到一個籃子上，而且一定要保留一筆現金，做為生活意外緊急備用金。」

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 

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