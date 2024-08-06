台灣捲股災風暴！該賣房救股了？張旭嵐勸別衝動：房市比較穩
亞洲股災衝擊台灣，台股半個月慘跌18%，5日單日重挫1800多點，創史上最大跌點，今日則反彈600餘點，2萬點保衛激戰中。台股震盪，該賣房救股了？台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，「投資人此時更應保持冷靜，畢竟台灣房市長年比股市穩定，兩害相權取其輕，估計賣房救股可能性極低。」
記者陳韋帆／綜合報導
張旭嵐表示，股市變動往往比房市劇烈，畢竟台股長期受消息面影響大，況且美、日近期經濟表現、股匯市不佳，加上中東地緣政治風險提高，台股公司營運獲利不如預期，面臨多空夾擊下，台股大幅下殺不令人意外。
不過，觀察今日交易日股市出現反彈，況且台股底牌「國安基金」尚未進場護盤，短期內對總經影響有限，至於股市是否就此進入熊市？又是否牽動房市？仍須一段時間觀察。
張旭嵐認為，目前來說，要談賣房救股緩不濟急且為之尚早，況且房市長期穩定，自用有保值效果，投資來說，還有租金收益，故出現大量賣房救股的賣盤可能性並不高。
最後，她提醒，「投資理財觀念上，投資就是有風險，所以最忌諱『All in』，無論如何配置資產，一定要進行風險分散，切莫將雞蛋全部放到一個籃子上，而且一定要保留一筆現金，做為生活意外緊急備用金。」
※【NOWnews 今日新聞
】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。