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台股風雲變色、房貸又緊縮　專家曝投資人窘境：金流恐卡彈

▲股市反轉震盪，且「銀行不動產放貸比」近乎滿水位，曾敬德提醒，投資人應留意資金卡彈風險。（示意圖／pexels）
▲股市反轉震盪，且「銀行不動產放貸比」近乎滿水位，曾敬德提醒，投資人應留意資金卡彈風險。（示意圖／pexels）

記者陳韋帆／綜合報導

台股今年上半勢如破竹，一路上衝破2萬4千點，房市伴隨眾利多下也隨之高歌，如今台股重挫，局勢將出現什麼變化？信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，台股重挫加上銀行房貸吃緊，部分購屋人可能面臨資金卡彈的風險，房市恐出現重大變化。

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曾敬德表示，台股近日猶如洗三溫暖，大漲大跌，從最高點2萬4416點，1個月不到下修到最低1萬9662點，估計與外資期貨大量放空、日股大跌、美國就業放緩引發衰退疑慮有關。

他指出，8月5日出現台指期跌停的恐慌狀況，融資追繳令齊發，波段融資已出現單日百億以上的砍單，由於跌勢又快又猛，短期投資人資產可能都受到影響，同時也會影響買方信心與資金能力，未來股市走勢仍會是影響下半年房市的重要關鍵。

曾敬德說，這波股市修正又快又急，然而，眼下銀貸在房市上半年高熱度下，「不動產放貸比」近乎滿水位，購屋人房貸、建商土建融恐面臨資金卡彈風險，對於高槓桿操作的人來說，更是受傷慘重，房市的變化種子已悄然發芽。

他進一步指出，對於房股同時操作槓桿者，極有可能在這一波股市低潮，出現賣房救股的可能性。

觀察房市現況，因供給吃緊，房價也不斷攀高，一旦有供給進入市場，或許可帶來改變，實際影響大小，則仍須觀察Q3價量變化為準。

最後，曾敬德提醒，若購屋人因此波股災受創，須留意銀行房貸趨緊狀態，估計銀行放貸時，挑選客戶將更加謹慎，爭取低利、高成數的條件將更加困難，建議民眾購屋前應再三評估自身能力，避免簽約後才發現能力不足可能性發生。

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 

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