台股風雲變色、房貸又緊縮　專家曝投資人窘境：金流恐卡彈

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他指出，8月5日出現台指期跌停的恐慌狀況，融資追繳令齊發，波段融資已出現單日百億以上的砍單，由於跌勢又快又猛，短期投資人資產可能都受到影響，同時也會影響買方信心與資金能力，未來股市走勢仍會是影響下半年房市的重要關鍵。
曾敬德說，這波股市修正又快又急，然而，眼下銀貸在房市上半年高熱度下，「不動產放貸比」近乎滿水位，購屋人房貸、建商土建融恐面臨資金卡彈風險，對於高槓桿操作的人來說，更是受傷慘重，房市的變化種子已悄然發芽。
他進一步指出，對於房股同時操作槓桿者，極有可能在這一波股市低潮，出現賣房救股的可能性。
觀察房市現況，因供給吃緊，房價也不斷攀高，一旦有供給進入市場，或許可帶來改變，實際影響大小，則仍須觀察Q3價量變化為準。
最後，曾敬德提醒，若購屋人因此波股災受創，須留意銀行房貸趨緊狀態，估計銀行放貸時，挑選客戶將更加謹慎，爭取低利、高成數的條件將更加困難，建議民眾購屋前應再三評估自身能力，避免簽約後才發現能力不足可能性發生。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。