味全龍郭天信、張政禹遭爆料也去打德州撲克！今已被球團下放二軍
味全龍隊野手曾傳昇1月前往非法德州撲克場所被逮，並且遭檢方以「賭博罪」起訴，被龍隊開除，目前已經在讓渡名單，不過有球迷在網路上爆料，郭天信、張政禹等人也因為參與德州撲克賽事，所以被球迷拍了下來，今兩人都被球團下放二軍。對此，兩人所屬經紀公司皆表示：「都在確認中」，味全龍隊則是暫時沒有回應。據了解，張政禹、郭天信是在去年參加由「Ctpclub華人德州撲克競技 」協會主辦賽事，這也是合法賽事。
記者吳政紘/綜合報導
曾傳昇事件引發爭議 還被開除
曾傳昇因在1月前往「德州撲克」賭場遭抓獲，檢方偵查後決定以賭博罪起訴。為此，球團3日召開紀律委員會，並根據球隊規範及選手合約，決議從即日起終止與曾傳昇的合約。為防堵類似事件再次發生，味全龍隊也表示，將持續強化球員生活管理。
曾傳昇被釋出後也公開道歉，他在聲明中表示，他知道自己身為職棒球員身分、也清楚大家一路重新再來的不容易，所以真的從來沒想過涉及非法賭博。
曾傳昇表示，當天是在朋友的介紹下前往店家，由於朋友表示該店為「撲克協會認證之場所」、店面現場也有明顯張貼協會合格證書、以及店家提到比賽規則為「合規的撲克賽事」，自己才會參加相關活動。
不過網路論壇有球迷爆料，郭天信、張政禹等人之前在德州撲克場所被球迷拍到，對此，兩人所屬經紀公司皆表示：「都在確認中」，味全龍隊則並未正式回應。