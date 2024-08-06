郭天信、張政禹坦承打德州撲克！經紀公司回應 味全龍將祭出處分
（19:25更新）郭天信、張政禹也傳出打德州撲克？味全龍隊野手曾傳昇1月前往非法德州撲克場所被逮，並且遭檢方以「賭博罪」起訴，被龍隊開除，目前已經在讓渡名單，不過有球迷在網路上爆料，郭天信、張政禹等人也因為參與德州撲克賽事，所以被球迷拍了下來，今兩人都被被下放二軍。對此，經紀公司回應：「他們是去合法的協會辦的比賽打德州撲克，並非在非法的場所，而且這張照片應該是2023年所攝，球團公布後，他們也沒有再去相關場所。」味全龍球團也做出處分：「網傳球員郭天信、張政禹涉足爭議場所照片，業經球團查證屬實，並於今日召開紀律委員會決定，就郭員及張員依規定處罰款，且加重處罰於即日起禁賽並下放二軍。」
記者吳政紘/綜合報導
經紀公司聲明稿：
「有關網路流傳之德州撲克場合照片，兩位選手承認照片為去年拍攝，兩人的確曾到該協會參與賽事，但今年以來即不曾涉足該類場所。
兩位選手今日已分別向球團及教練團致歉，對於球團處分虛心接受，將深切反省改進。對於此事件引起的風波，兩人深感歉意，也藉此說明正式對外道歉。」
味全龍球團說明，日前已經有曾傳昇因玩德州撲克被起訴事件，因此遭到球團開除，雖然曾傳昇說明並未涉賭，但也引發球迷關注。
不過張政禹、郭天信日前都因為球迷挖出兩人前往德州撲克的協會比賽場地照片，背景雖然是在合法立案的台灣華人德州撲克競技協會，但由於同隊球員曾傳昇日前才因涉足德州撲克賭場遭起訴並被開除，時機敏感，引起球迷議論。
味全龍球團證實兩人涉足不當場所，並表示：「網傳球員郭天信、張政禹涉足爭議場所照片，業經球團查證屬實，並於今日召開紀律委員會決定，就郭員及張員依規定處罰款，且加重處罰於即日起禁賽並下放二軍。」