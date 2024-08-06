新青安滿周年！調查「僅2成貸40年」 逾6成怕5年寬限期後繳不起
新青安房貸自2023年8月上路，提供最低利率1.775％、貸款額度最高1000萬元、成數最高8成、年限從30年拉長到最高40年、寬限期更從3年增加至5年、標榜年滿18歲，本人、配偶及未成年子女均無自有住宅即可申請，對青年購屋是一大誘因，近一年來吸引不少民眾購屋，堪稱房市推手。不動產仲介經紀商業同業公會全國聯合會調查發現，有66.2%民眾認為有助於年輕人購屋，另有57.0%希望成為常態性政策，對6月底提出的精進方案也有8成支持度，而普遍認為貸款年限延長至40年沒有很必要。
家庭消費中心/綜合報導
新青安房貸上路滿周年，不動產仲介經紀商業同業公會全國聯合會月前進行調查，結果顯示，有66.2%民眾認為有助於減輕年輕人購屋負擔，其中南部地區認同度更高達71.6%；另有57.0%民眾希望政府將新青安列為常態性政策，其中以20至30歲的民眾的64.6%為最高，突顯年輕世代對購屋補貼的強烈需求。
新青安房貸的各項優惠條件普遍受到認同，但以貸款年限延長至40年的必要性最低，據今年4月同項調查也顯示，僅約有20%會使用40年優惠房貸，低於30年為31.1%，以及20年以下的27.1%，畢竟40年房貸要繳交的利息總額很可觀，在房貸壓力及利息支出的權衡下，30年房貸顯然足夠。
至於新青安房貸助長投資的議題也有高度討論，調查顯示，約有5成左右民眾有此疑慮，50歲以上更有62%認為有相關；但實際上63.8%民眾真正最關心的，反倒是5年寬限期屆滿後的付款壓力，以及62.7%民眾認為利息支出總額過高的缺點等。
為了防止投機客、人頭戶及貸後轉租等情形，杜絕不符購屋自住的投機行為，行政院會於6月底通過新青安貸款精進措施，包括借款人限申貸一次、新貸戶徵提自住切結書等，也獲得8成民眾高度支持。
房仲全聯會理事長王瑞祺表示，調查結果有將近7成民眾支持新青安政策，顯示政策符合民意及需求，部分學者及民眾對助長投資的疑慮及弊端，行政院也從善如流加以補強，不過，將助長投資熱潮及房價上漲歸咎於新青安，顯然過於沉重，畢竟興利防弊本是一體，只要利多於弊，政策就有持續推廣的價值，況且有近6成民意，希望新青安成為常態性政策，政府應可列入考量。