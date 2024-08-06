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獨／恐怖陰宅！剝長輩四層皮　美女地政士揭黑心手法：房子沒了

▲林怡表示，陰宅詐騙層出不窮，子女應隨時留意長輩狀況，避免受害。（圖／記者陳韋帆攝）
▲林怡表示，陰宅詐騙層出不窮，子女應隨時留意長輩狀況，避免受害。（圖／記者陳韋帆攝）

記者陳韋帆／綜合報導

人心不古，詐騙猖獗！鬼月到來，金門地政士事務所地政士林怡向《NOWnews》表示，最可怕的不是鬼，而是人心，像是「陰宅詐騙」長年流竄於台灣，經常有長輩被騙，莫名借上高利貸，最終還導致房子被法拍。

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林怡表示，陰宅詐騙就跟彼特幣詐騙一樣，其實不是一個真正交易，陰宅本身是一個介質，詐團利用長輩擔心自己坐吃山空，或想賺錢給晚輩的心態，告知他們有一種好賺錢的方式，並鑽法律漏洞，用合法掩護非法，達到詐騙目的。

▲靈骨塔,陰宅。（圖／記者陳韋帆攝）
▲陰宅詐騙手法相當恐怖，一口氣剝下長輩四層皮，讓長輩莫名揹上千萬房貸，甚至失去房子。（圖／記者陳韋帆攝）
她揭露長年在台灣發生的「陰宅詐騙」手法，一口氣就剝下長輩四層皮如下：

第一層皮、賣長輩靈骨塔

詐團鎖定「擁房、無房貸」長輩，告訴他們，「我這邊有批靈骨塔要賣，很便宜，1個10萬，轉手就能賣20萬，只要3個月就能幫忙找到買家，但一次必須買30個，可以大賺300萬，必須一口氣拿出300萬現金，如果一口氣拿不出這麼多現金，只要透過房貸就能借出這些錢。」

第二層皮、轉介高利貸

長輩聽信詐團後，由於年事已高，銀行通常不會放貸，詐團就會轉介民間借貸，並再三誘導「3個月內轉手，就能大賺300萬，利息就能還清！」甚至會透過公證簽約，用合法簽約掩蓋詐騙之事實，讓長輩不疑有他。

事實上，長輩被誘導的借貸，除了抵押房產，月息還高達2分利，300萬等於每個月6萬，3個月就要18萬，而且民間借貸，還會收取3%介紹費，也就是9萬，加上手續雜費，總計約30萬，且合約上還藏有高額違約金5~6分利陷阱。

第三層皮、違約威脅 長輩多次借貸

告知長輩找到買家，但買家一次要買50個，所以30個不夠，要求長輩再買20個，但長輩資金不足，誘導他們再向民間借貸，再告訴長輩，買家已經向其他人買。透過上述方式不斷輪迴，誘導長輩持續擴大信用，甚至到房屋價值全部貸淨。

第四層皮、將靈骨塔全部騙回 長輩莫名揹貸千萬

當長輩房貸價值被吃乾抹淨後，告知長輩找到買家了，但需要先將靈骨塔全部過戶後，價金才會轉至長輩帳戶，事實上，一旦將靈骨塔轉給所謂的「買家」後，詐團與「買家」就會一起消失不見，長輩將就此莫名揹貸，若可貸額度達千萬，就會揹貸千萬，還不出貸款，就會面臨法拍，失去房屋。

林怡指出，這樣的詐騙手法層出不窮，詐團專挑擁有房子，但無房貸，且子女少在身邊的長輩下手，整個過程，合法掩護非法，公證師只負責查看合約，而民間借貸如果非掛勾情況下，借貸也屬合法，詐團利用長輩單純的心，持續取信長輩，最終讓長輩失去房子。

她建議，現代人雖然工作繁忙，但平日千萬別忘記關心長輩日常生活，若有必要，可進行財產信託，也提醒政府、立委們，這樣的詐騙依舊在社會上層出不窮，一騙就是一個長者一輩子的心血，理應修法加重其刑期，嚇阻並降低犯罪持續的可能性。

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