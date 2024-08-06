睏飽學習才會好！洪蘭：睡不夠影響記憶力、專注力　易有負面情緒

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洪蘭提到，人體睡眠期間，大腦就會分泌、補充白天用掉的血清素、腎上腺素、生長激素等神經傳導物質，就像一家商店晚上打烊後要理貨、補貨、重新上架，次日開門才有東西可賣，然而白天學習的知識與生活經驗，大腦基本上來不及處理、消化、吸收，會先暫時存在短期記憶倉庫「海馬迴」，等到睡眠期間再來分類處理，也把認知「需要留住」的訊息送到長期記憶區儲存，再把空間有限的「海馬迴」清空，新的一天才能儲存新進來的訊息。
洪蘭指出，睡眠充足大腦才能正常補充有關記憶力、注意力等所需的神經傳導物質，並且重新分類、儲存、處理記憶空間，民眾才能有效吸收、學習新的事物。
洪蘭表示，一旦疲勞期間血清素不足，容易產生負面情緒，小睡一下便可工作、學習，另有研究也發現，累的時候睡7分鐘，後面的53分鐘就能做事，因此累的時候，不要硬撐讀書，這樣沒有效果。
洪蘭提到，由於有的學生是先上床睡覺，半夜起床念書，學生問她，「睡覺睡前半夜或睡後半夜，學習效果有差別嗎？」洪蘭回應，「其實這個答案，是要看要記的是什麼東西。」她也表示，假如是要閱讀教科書、背誦事實資料，那麼在上半夜處理較好，但若是像彈鋼琴、練球等技術性的能力練習，睡飽起床再練較好，晚睡早起反而失去運動技術精緻化的機會。
洪蘭特別提到，大腦經過晚上補充與記憶有關的血清素、注意力有關的正腎上腺素神經傳導物質，因此早上起床背英文單字效果最好，不過睡眠不只影響記憶與學習效益，也與情緒、免疫力、精神疾病等都有莫大關係。
最後，信誼基金會董事長張杏如提到，洪蘭8月18日下午將以現場、線上同步講座「大腦說明書：啟動你與孩子的A+人生！」分享大腦科學運用在孩子教養與學習的方法，歡迎民眾報名聆聽活動。