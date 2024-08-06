節氣「立秋」8/7要來了！禁忌、由來、習俗一次看　4生肖注意腸胃

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楊登嵙老師解釋，「立秋」，秋，即禾與火，有禾谷成熟的意思，是豐收的季節；此時梧桐樹開始落葉，故「落一葉而知秋」！秋，一候涼風至，二候白露生，三候寒蟬鳴。古人有「春夏養陽，秋冬養陰」、「春生夏長、秋收冬藏」之說，養生一定要順應四時，才能達到延年益壽的目的。
立秋後，自然界的陽氣開始收斂、沉降，人應當開始做好保養陽氣的準備。肺屬金，而秋季大地一遍金黃，故肺主秋季。另外秋季主收，燥為秋季之主氣，而肺為「嬌臟」不耐寒熱，故很容易被秋燥所傷，因此需要潤燥、養陰、潤肺。
而秋天屬金，金克木，所以秋天這種氣會抑制你的肝氣、肝血的生發。肝開竅於目，所以這時候呢眼睛的視力就會有所下降，因此立秋養生重在養肺護肝。
立秋影響健康狀況！4生肖朋友要注意身體
楊登嵙老師提到，立秋到來後的這半個月間，健康要注意的生肖是屬鼠、龍、猴、豬，小感冒、小病痛會特別明顯，一些病痛，在所難免，但不會很嚴重，尤其要留意腹部的毛病，注意飲食衛生，可以減低染病的機會；此外，會有神經緊張的傾向，必須盡量多休息，多做適量運動以放鬆身心！
「立秋」養生與禁忌重點
一、食的養生與禁忌
宜吃養肺潤肺的食物：秋屬燥，容易傷肺，應多吃如蓮藕、百合、銀耳等養肺潤肺的食物。
清熱解暑：繼續飲用綠豆粥、蓮子粥等清熱解暑的食品。
涼性食物適量：如西瓜等涼性食物要適量食用，以免影響脾胃。
少辛增酸：減少辛辣食物，多吃酸味水果如奇異果、蘋果等增強肝臟功能。
多食含纖維食物：避免便秘，應多食空心菜、胡蘿蔔等富含纖維的食物。
忌暴飲暴食：秋季應適量進食，避免過多攝取熱量導致肥胖。
忌油膩、煎炸食物：油膩煎炸食物不易消化，會加重體內積滯的熱氣。
進補適量：適當進補，避免過多食用大熱食物如羊肉等。
藥補不如食補：多用食補代替藥補，如喝雪梨銀耳湯滋陰潤肺。
二、衣的養生與禁忌
早晚溫差變大，注意添加衣物。
三、住的養生與禁忌
炎熱季節，許多家庭和辦公室都開著空調，人們在享受清風涼意的同時，也容易患上“空調病”。尤其在立秋之後，天氣早晚較涼，稍不注意，就會出現腹痛、吐瀉、傷風感冒、腰肩疼痛等癥狀。空調開放時間不易過長，夜裡最好不開或只開除濕。這樣，既可降溫避暑，又可預防空調病。
四、行的養生與禁忌
早睡早起，養肝護肺，減少血栓形成的機會。
五、育的養生與禁忌
運動不能停，清晨爬山和深呼吸有益健康，晚上避免劇烈運動。
六、樂的養生與禁忌
調整心態，避免煩躁及悲秋，保持心情愉快。
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。