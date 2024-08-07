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星巴克父親節買一送一！星冰樂第二杯半價　10000咖啡也買一送一

▲即將迎來8月8日父親節，88節開喝星巴克買一送一、星冰樂第二杯半價；10000咖啡「Ten Thousand Coffee」京站時尚廣場開幕「買一送一」今起連喝3天一次整理。（圖／記者蕭涵云攝）
▲即將迎來8月8日父親節，88節開喝星巴克買一送一、星冰樂第二杯半價；10000咖啡「Ten Thousand Coffee」京站時尚廣場開幕「買一送一」今起連喝3天一次整理。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/綜合報導

即將迎來8月8日父親節，88節開喝星巴克買一送一、星冰樂第二杯半價；10000咖啡「Ten Thousand Coffee」京站時尚廣場開幕「買一送一」今起連喝3天，一次整理咖啡優惠犒賞辛勞的爸爸，兩人一起喝最划算。

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📌星巴克父親節買一送一！星冰樂第二杯半價
星巴克慶祝父親節爽喝咖啡優惠，今（7）日LOVE DAD！慶祝父親節快樂，活動期間至全台星巴克門市，購買兩杯大杯(含)以上冰熱/口味皆一致的飲料，可享「第二杯半價」優惠。提醒大家，單筆交易最高限購四杯(二杯支付原價；二杯支付半價)並限當場一次領取；沒有排除星冰樂，相當於星冰樂「第二杯半價」不用抽。

明天父親節星巴克LOVE DAD！好友分享日「買一送一」，8月8日11:00-20:00至全台星巴克門市，出示與父親合照或憑父親節活動截圖，購買兩杯特大杯冰熱/口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含 星冰樂系列飲料、雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。

▲星巴克父親節買一送一！星冰樂第二杯半價。（圖／翻攝自星巴克官網）
▲星巴克父親節買一送一！星冰樂第二杯半價。（圖／翻攝自星巴克官網）
📌Ten Thousand Coffee京站開幕咖啡「買一送一」
源自澳洲在紐約爆紅的10000咖啡「Ten Thousand Coffee」進駐北車商圈，在京站時尚廣場1樓開幕全新門市，經典時髦的現代黑白色調店裝，搭配香醇咖啡與療癒可頌和甜點，旋即掀起排隊人潮。即日起至8月9日試營運期間，美式咖啡16oz和巧克力拿鐵同品項「買一送一」優惠。

而且購買SCENTED CANDLES木質調與咖啡香調品牌香氛蠟燭可享「9折優惠」；首100名購買香氛蠟燭的消費者，還將加碼獲得「美式咖啡＋可頌」兌換券一張，數量有限，送完為止。

▲Ten Thousand Coffee​​​​​​​進駐京站開設新門市。（圖／京站提供）
▲Ten Thousand Coffee​​​​​​​進駐京站開設新門市。（圖／京站提供）
▲Ten Thousand Coffee的提拉米蘇可頌大受歡迎。（圖／京站提供）
▲Ten Thousand Coffee的提拉米蘇可頌大受歡迎。（圖／京站提供）

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