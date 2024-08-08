父親節星巴克買一送一！CAFE!N免費吃拿鐵霜淇淋　CoCo手搖飲88折

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慶祝父親節，星巴克LOVE DAD！好友分享日「買一送一」咖啡優惠連發，今8月8日11:00-20:00至全台星巴克門市，出示與父親合照或憑父親節活動截圖，購買兩杯特大杯冰熱/口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含 星冰樂系列飲料、雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。
8月8日12:00-16:00還於指定門市推出「LOVE DAD！父親節套餐」優惠價988元，開吃「大杯那堤2
📌CAFE!N硬咖啡「免費吃拿鐵霜淇淋」
CAFE!N硬咖啡也有消暑霜淇淋了！今年還融合來自日本的「森永牛奶糖」，推出每個人兒時記憶都曾吃過的香濃牛奶糖霜淇淋；還能搭配CAFE!N單品「特選極萃拿鐵」口味，嚐鮮單口味或綜合好滿足；即日起至9月4日，還有會員解暑價49元優惠。
父親節教大家一招「免費吃CAFE!N硬咖啡霜淇淋」！即日起至8月31日，到CAFE!N硬咖啡官網註冊會員（也可用Facebook臉書或LINE帳號登入），就可在「優惠券專區」獲得一張「CHILL!N霜淇淋兌換券」；9月4日前都能「免費兌換霜淇淋」乙支，口味不限、可選甜筒或杯裝，數量有限換完為止，依現場庫存狀況為主，中和景安、松山意舍、復興門市暫不供應兌換。
📌10000咖啡「買一送一」！Ten Thousand Coffee京站開幕
源自澳洲在紐約爆紅的10000咖啡「Ten Thousand Coffee」進駐北車商圈，在京站時尚廣場1樓開幕全新門市，經典時髦的現代黑白色調店裝，搭配香醇咖啡與療癒可頌和甜點，旋即掀起排隊人潮。即日起至8月9日試營運期間，美式咖啡16oz和巧克力拿鐵同品項「買一送一」優惠。
而且購買SCENTED CANDLES木質調與咖啡香調品牌香氛蠟燭可享「9折優惠」；首100名購買香氛蠟燭的消費者，還將加碼獲得「美式咖啡＋可頌」兌換券一張，數量有限，送完為止。
📌CoCo都可：父親節「兩杯檸檬奇遇桔88折」
CoCo都可8月8日父親節奇遇記活動，推出「兩杯檸檬奇遇桔88折」優惠，清爽檸檬汁加入現壓酸甜金桔，再獨家調和奇亞籽、蜂蜜風味的Q彈蜜香凍，並加入一顆話梅提味，是夏天酸甜解膩的消暑手搖飲。今8月8日CoCo週三好友日，一日快閃在官方LINE領券、都可訂線上點單憑券可享「兩杯檸檬奇遇桔(L) 88折」划算開喝。
提醒大家，記得要先在官方LINE領券，於購物車中才能使用；限使用CoCo都可訂線上點單，優惠不併用；限8月8日使用，商品數量有限，售完為止；商場門市/部分門市不適用。