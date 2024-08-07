郭天信、曾峻岳等主力涉德州撲克風暴！球團重罰　中職聯盟說話了

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中職有球員玩德州撲克，不管是線上或是前往協會，其實球團都難防，不過重點是，中職各球團對於球員出入這些場所的看法。究竟是競技運動，還是博弈，甚至是否有涉嫌棒球賭博的可能性？這都要加以調查。
味全隊曾傳昇日前因為被爆出1月前往德州撲克場所，被依賭博罪起訴，中職聯盟宣示要「嚴罰」，但依照中職規章認定，球員最多是罰10萬，禁賽10場。
不過曾傳昇狀況又不太一樣，他遭到檢方以賭博罪起訴，這又嚴重影響中職聯盟形象，因此龍隊也馬上在隔天開會討論，並宣布立即開除。
沒想到6日又在網路瘋傳味全龍隊郭天信、張政禹等人前往德州撲克場所的照片，雖然這是去年的照片，但馬上又讓球迷有不好的聯想，味全龍祭出月薪跟禁賽5場，下二軍等懲罰，希望球員要小心謹慎。
此外，富邦悍將曾峻岳也在之前休假前往德州撲克的場所，富邦也馬上讓他下二軍，並罰款48萬元，如今，各隊可能都有相關球員會遇到相關問題，就要看中職聯盟如何解決。
對此，中職聯盟秘書長楊清瓏透露，「目前賽務組還在討論」，而中職聯盟未來可能也要開會，由於球員出入怎樣的場所？要怎樣才算不涉入爭議場所？也都要有明確的規範，但各球團都有內規，這部分聯盟可能也要介入了解，並在之後開領隊會議、常務理事會後通過，才能避免之後球員涉入相關情事。