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郭天信、曾峻岳等主力涉德州撲克風暴！球團重罰　中職聯盟說話了

▲張政禹（左）、郭天信（右）被球迷發現在德州撲克協會比賽中出現。（圖／讀者提供）
▲張政禹（左）、郭天信（右）被球迷發現在德州撲克協會比賽中出現。（圖／讀者提供）

記者吳政紘/綜合報導

味全龍隊野手郭天信、張政禹昨（6）日被球團下放二軍，禁賽5場，並處罰月薪約35萬台幣以上的罰款，加上比賽結束後又有富邦悍將投手曾峻岳也被球團發現他曾前往德州撲克場所出入，富邦也祭出罰款48萬元，並下放二軍，不過接連的德州撲克事件連環爆，也讓人憂心是否其他隊還有球員遇到類似狀況。中職聯盟昨（6）日由秘書長楊清瓏受訪，他指出，「目前聯盟賽務組討論中。」郭天信、張政禹是龍隊主力選手，曾峻岳也是主力牛棚，如今三人都遇到打德州撲克被處罰狀況，中職聯盟也必須要做出相對應處理。

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德州撲克事件　可能影響中職？

中職有球員玩德州撲克，不管是線上或是前往協會，其實球團都難防，不過重點是，中職各球團對於球員出入這些場所的看法。究竟是競技運動，還是博弈，甚至是否有涉嫌棒球賭博的可能性？這都要加以調查。

味全隊曾傳昇日前因為被爆出1月前往德州撲克場所，被依賭博罪起訴，中職聯盟宣示要「嚴罰」，但依照中職規章認定，球員最多是罰10萬，禁賽10場。

不過曾傳昇狀況又不太一樣，他遭到檢方以賭博罪起訴，這又嚴重影響中職聯盟形象，因此龍隊也馬上在隔天開會討論，並宣布立即開除。

沒想到6日又在網路瘋傳味全龍隊郭天信、張政禹等人前往德州撲克場所的照片，雖然這是去年的照片，但馬上又讓球迷有不好的聯想，味全龍祭出月薪跟禁賽5場，下二軍等懲罰，希望球員要小心謹慎。

此外，富邦悍將曾峻岳也在之前休假前往德州撲克的場所，富邦也馬上讓他下二軍，並罰款48萬元，如今，各隊可能都有相關球員會遇到相關問題，就要看中職聯盟如何解決。

對此，中職聯盟秘書長楊清瓏透露，「目前賽務組還在討論」，而中職聯盟未來可能也要開會，由於球員出入怎樣的場所？要怎樣才算不涉入爭議場所？也都要有明確的規範，但各球團都有內規，這部分聯盟可能也要介入了解，並在之後開領隊會議、常務理事會後通過，才能避免之後球員涉入相關情事。


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