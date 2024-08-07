新竹凶宅「1天現領1萬元」徵勇者入住　換算年薪360萬！一堆心動

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雖然臉書社團貼文後來被刪除，但已被網友截圖轉發到Threads上，喊話：「家人們，年收300萬的工作機會，我放這了！」財帛動人心，一堆網友都心動了，認為想發財可衝一波，也有懂投資的人直言：「睡一年直接退休，剩下的靠投資！」
記者實際撥打電話，但一連打了數通，電話都直接轉進語音信箱。警方提醒，有詐騙的可能性，勿單獨前往和交付財物。其實，去年鬼月社群也突然出現「凶宅試睡員」徵人貼文，該案也是1晚1萬元，採日領。
凶宅洗屋師來由？真實薪酬曝光
命理老師謝沅瑾證實，事實上真有凶宅試住、試睡職業，最早出現在日本，因日本常有長者「孤獨死」且很久以後才被發現，當地稱為「凶宅洗屋師」，工作內容要實際住進去一段時間，最長1年，記錄在該凶宅中生活狀況，表示「睡得很OK」。至於薪酬的部分，據悉月薪約4萬5000元，重大兇案可另議薪，但中途放棄要賠3倍違約金。
什麼樣的人適合從事「凶宅洗屋師」？命理師揭3條件
謝沅瑾說至少要滿足3條件，一是八字硬、二是膽子大、三則是心理素質好。他說，洗屋師一職就像殯葬業一樣，不是人人都能做，八字輕的人可能會聽到、感覺到甚至看到另個世界異樣，要有強大的心理素質與抗壓力才能勝任，這也是多數人無法從事殯葬業、洗屋師超過1年的主因。
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。