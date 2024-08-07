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新竹凶宅「1天現領1萬元」徵勇者入住　換算年薪360萬！一堆心動

▲有房仲在臉書社團徵勇者入住新竹凶宅，1天現領1萬元，換算年薪高達360萬，引發熱議。（圖／翻攝新竹房屋買賣平台臉書）
▲有房仲在臉書社團徵勇者入住新竹凶宅，1天現領1萬元，換算年薪高達360萬，引發熱議。（圖／翻攝新竹房屋買賣平台臉書）

記者徐銘穗/綜合報導

鬼月該「百無禁忌」還是「貧窮比鬼還可怕」？一名房仲公開徵求勇者入住新竹凶宅，開價1天現領1萬元，若1年365天睡好睡滿，換算年薪高達365萬元，引發熱議。記者實際撥打電話，但每通都直接轉語音，警方推測有詐騙的可能。不過，命理師謝沅謹證實，真有「凶宅洗屋師」（凶宅試睡）一職，也揭薪水、條件及風險等內幕。

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一名房仲業者在臉書「新竹房屋買賣平台」公開發文，徵求入住凶宅，薪水開出1天1萬元高薪，還強調「現領」，當天完成就能馬上領到。貼文附上的透天厝照，從開啟的大門可窺見，牆上掛著一個十字架，門外擺了家具和金爐，滿地都是落葉與枯枝，一片蕭瑟。

▲房仲貼出新竹凶宅照，屋內牆上掛著十字架，門口擺著金爐，滿地蕭瑟。（圖／翻攝新竹房屋買賣平台臉書）
▲房仲貼出新竹凶宅照，屋內牆上掛著十字架，門口擺著金爐，滿地蕭瑟。（圖／翻攝新竹房屋買賣平台臉書）
雖然臉書社團貼文後來被刪除，但已被網友截圖轉發到Threads上，喊話：「家人們，年收300萬的工作機會，我放這了！」財帛動人心，一堆網友都心動了，認為想發財可衝一波，也有懂投資的人直言：「睡一年直接退休，剩下的靠投資！」

記者實際撥打電話，但一連打了數通，電話都直接轉進語音信箱。警方提醒，有詐騙的可能性，勿單獨前往和交付財物。其實，去年鬼月社群也突然出現「凶宅試睡員」徵人貼文，該案也是1晚1萬元，採日領。

▲「凶宅試睡員」招聘廣告引發討論，有網友說就是「洗屋師」。（圖／shutterstock)
▲去年鬼月，社群也出現「凶宅試睡員」招聘廣告引發討論。（圖／翻攝桃園大小事臉書)
凶宅洗屋師來由？真實薪酬曝光

命理老師謝沅瑾證實，事實上真有凶宅試住、試睡職業，最早出現在日本，因日本常有長者「孤獨死」且很久以後才被發現，當地稱為「凶宅洗屋師」，工作內容要實際住進去一段時間，最長1年，記錄在該凶宅中生活狀況，表示「睡得很OK」。至於薪酬的部分，據悉月薪約4萬5000元，重大兇案可另議薪，但中途放棄要賠3倍違約金。

什麼樣的人適合從事「凶宅洗屋師」？命理師揭3條件

謝沅瑾說至少要滿足3條件，一是八字硬、二是膽子大、三則是心理素質好。他說，洗屋師一職就像殯葬業一樣，不是人人都能做，八字輕的人可能會聽到、感覺到甚至看到另個世界異樣，要有強大的心理素質與抗壓力才能勝任，這也是多數人無法從事殯葬業、洗屋師超過1年的主因。

※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
 

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