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YTR牛排「撞臉王昶」！曝同角度對比照　蔡哥認證：太精準了吧

▲YTR牛排（左）「撞臉王昶（右）」！曝光兩人同角度對比照，網紅蔡哥認證：「太精準了吧！」（圖／牛排臉書、王昶微博）
▲YTR牛排（左）「撞臉王昶（右）」！曝光兩人同角度對比照，網紅蔡哥認證：「太精準了吧！」（圖／牛排臉書、王昶微博）

記者洪生儒／綜合報導

台灣羽球男雙黃金組合「麟洋配」王齊麟、李洋在4日以三戰兩勝的成績，成功擊敗中國羽球男雙組合梁偉鏗與王昶，拿下巴黎奧運羽球男雙金牌2連霸的佳績，全台灣的粉絲都為此感動不已。事後，有不少網友接連發現梁偉鏗與李洋撞臉網紅蔡哥、蔡波能，掀起網友熱議，沒想到從Youtuber團體「狠愛演」走紅的成員牛排，也在社群上曬出自己撞臉王昶的對比照，甚至搞笑說：「前幾天跟蔡哥一起比賽。」吸引大批網友關注。

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牛排意外撞臉王昶　曬對比照笑翻網友

牛排在昨（6）日透過社群發文曬出一張自己跟王昶的對比照，並在貼文中寫下：「前幾天跟蔡哥一起比賽，真的好累，對手好強。」從照片中可以看到，王昶身穿紅色運動上衣，臉上露出滿意的笑容，對著鏡頭露出愉快的表情，看起來是在比賽時被拍下的照片。而牛排則是身穿白色T恤，疑似是在家中擺出親切自然的笑顏，跟王昶拍攝了同樣的角度，兩人的模樣似乎有幾分神似。

▲從Youtuber團體「狠愛演」走紅的成員牛排，也在社群上曬出自己撞臉王昶的對比照，甚至搞笑說：「前幾天跟蔡哥一起比賽。」（圖／牛排IG）
▲從Youtuber團體「狠愛演」走紅的成員牛排，也在社群上曬出自己撞臉王昶的對比照，甚至搞笑說：「前幾天跟蔡哥一起比賽。」（圖／牛排IG）
不少網友看到照片之後，都紛紛留言表示：「不行！你不是王昶」、「還我王昶，我不接受這樣的事情發生」、「杰倫都有分種族了，牛排有分口味也很正常」、「難怪一直覺得這組臉哪裡看過」、「笑死！難怪我一直覺得他很眼熟」、「看到王昶這表情 覺得深層的記憶被喚醒，原來是牛排…」、「對啦就是你啦！吼！我一直覺得很像蔡哥跟誰！哈哈哈」、「牛排跟蔡哥夢幻連動欸哈哈哈」、「就說是YouTuber夢幻連動。」

蔡哥被說撞臉梁偉鏗　與牛排被湊成隊友

此外，網紅蔡哥也現身牛排貼文底下回覆說：「哈哈哈哈哈模仿太精準了吧。」牛排也搞笑回覆表示：「隊友！前幾天辛苦了。」還附上笑到哭的表情。其實，蔡哥近日也被網友發現他撞臉王昶的隊友梁偉鏗，他後來也透過社群曬出自己模仿梁偉鏗噘嘴跟握球拍的模樣，還在貼文中問粉絲說：「揣摩了一下，有像嗎？」竟意外獲得戴資穎留言說：「你終於發現了。」逗笑不少網友，也被許多人認證真的跟梁偉鏗長相超神似。

▲牛排在6日透過社群發文曬出一張自己跟王昶的對比照，並在貼文中寫下：「前幾天跟蔡哥一起比賽，真的好累，對手好強。」逗笑一票網友。（圖／牛排臉書）
▲牛排（右）在6日透過社群發文曬出一張自己跟王昶（左）的對比照，並在貼文中寫下：「前幾天跟蔡哥一起比賽，真的好累，對手好強。」逗笑一票網友。（圖／牛排臉書）
▲蔡哥近日也被網友發現他撞臉王昶的隊友梁偉鏗，他後來也透過社群曬出自己模仿梁偉鏗噘嘴跟握球拍的模樣，吸引網友熱議。 （圖／蔡哥IG）
▲蔡哥近日也被網友發現他撞臉王昶的隊友梁偉鏗，他後來也透過社群曬出自己模仿梁偉鏗噘嘴跟握球拍的模樣，引起網友熱議。 （圖／蔡哥IG）

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