YTR牛排「撞臉王昶」！曝同角度對比照　蔡哥認證：太精準了吧

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牛排在昨（6）日透過社群發文曬出一張自己跟王昶的對比照，並在貼文中寫下：「前幾天跟蔡哥一起比賽，真的好累，對手好強。」從照片中可以看到，王昶身穿紅色運動上衣，臉上露出滿意的笑容，對著鏡頭露出愉快的表情，看起來是在比賽時被拍下的照片。而牛排則是身穿白色T恤，疑似是在家中擺出親切自然的笑顏，跟王昶拍攝了同樣的角度，兩人的模樣似乎有幾分神似。
不少網友看到照片之後，都紛紛留言表示：「不行！你不是王昶」、「還我王昶，我不接受這樣的事情發生」、「杰倫都有分種族了，牛排有分口味也很正常」、「難怪一直覺得這組臉哪裡看過」、「笑死！難怪我一直覺得他很眼熟」、「看到王昶這表情 覺得深層的記憶被喚醒，原來是牛排…」、「對啦就是你啦！吼！我一直覺得很像蔡哥跟誰！哈哈哈」、「牛排跟蔡哥夢幻連動欸哈哈哈」、「就說是YouTuber夢幻連動。」
蔡哥被說撞臉梁偉鏗 與牛排被湊成隊友
此外，網紅蔡哥也現身牛排貼文底下回覆說：「哈哈哈哈哈模仿太精準了吧。」牛排也搞笑回覆表示：「隊友！前幾天辛苦了。」還附上笑到哭的表情。其實，蔡哥近日也被網友發現他撞臉王昶的隊友梁偉鏗，他後來也透過社群曬出自己模仿梁偉鏗噘嘴跟握球拍的模樣，還在貼文中問粉絲說：「揣摩了一下，有像嗎？」竟意外獲得戴資穎留言說：「你終於發現了。」逗笑不少網友，也被許多人認證真的跟梁偉鏗長相超神似。