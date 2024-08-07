高雄類凶宅280萬成交！狂殺市價7折　專家揭貓膩：死人恐非關鍵

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何謂凶宅？事實上，法律上並未有明確定義，而是以「物之瑕疵」形容；另根據內政部函釋，在賣方產權賣方產權持有期間，曾發生兇殺或自殺死亡，不包括自然死亡及意外死亡。
中信房屋研展室副理莊思敏表示，其實凶宅在法律上無明確定義，交易後發生糾紛，倘若對簿公堂，往往歸咎於民事糾紛，所以也必勝敗訴說法，主要還是要看雙方舉證跟法官的自由心證。
以鎮東四街案來說，區域老公寓行情約27萬/坪，換句話說，這戶「類」凶宅行情大約是市價7折，有趣的是，市場交易通常只會註記「非自然死亡」，而該戶刻意註記「自然死亡」實為罕見，其中隱情恐怕只有買賣雙方可知。
撇除凶宅與否因素不談，她進一步指出，註記中有特別提到「現況老舊」且買方同意自行維修及負擔修繕費用，且賣方免除物之瑕疵擔保責任，恐怕才是可以市價7折成交的主要原因。
最後，莊思敏提醒，近年不少人想透過購買便宜凶宅一圓購屋夢，事實上，凶宅有諸多問題，如賣方是否有誠實告知死因，因為其程度亦會影響轉手價格及難易度等，另外，凶宅亦會影響銀行貸款意願及成數等，建議一般人還是挑選普通物件購買，避免惹上麻煩。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。