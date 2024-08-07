23歲泰國天才小將奪銀牌！首度參加奧運　羽球男單打出佳績

頒金牌給麟洋配的女富商是誰？泰國「亮晶晶」女士老公是首富

▲頒發金牌給「麟洋配」的泰國女富商帕塔瑪也被稱為「亮晶晶女士」。（圖／翻攝自Instagram）
▲頒發金牌給「麟洋配」的泰國女富商帕塔瑪也被稱為「亮晶晶女士」。（圖／翻攝自Instagram）

國際中心賴正琳／綜合報導

台灣羽毛球男子組合「麟洋配」在巴黎奧運擊敗中國，奪下金牌令人振奮。而男子雙打羽球決賽後，頒發金牌給「麟洋配」的泰國女富商帕塔瑪（Khun Ying Patama Leeswadtrakul）也受到矚目，由於她全身配戴昂貴珠寶，也被網友封為「亮晶晶女士」。

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泰國女富商帕塔瑪把獎牌遞給麟洋配和其他人時，手腕上不只佩戴了百達翡麗的名錶，也佩戴著來自卡地亞的美洲豹鑽石與祖母綠手環，粗估身上行頭超過1、2,000萬台幣，令人好奇她的身世背景。

▲帕塔瑪目前是國際奧委會委員、世界羽聯副主席兼泰國羽球協會主席，她的老公是泰國首富。（圖／翻攝自Instagram）
▲帕塔瑪目前是國際奧委會委員、世界羽聯副主席兼泰國羽球協會主席，她的老公是泰國首富。（圖／翻攝自Instagram）
據悉，帕塔瑪目前是國際奧委會委員、世界羽聯副主席兼泰國羽球協會主席，她的老公是泰國首富，即泰國最大鋼鐵工業集團之一、G Steel Group的創辦人Dr. Somsak Leeswadtrakul。帕塔瑪本身也很有商業頭腦，與老公一起將事業打造成鋼鐵帝國，他們兩人的集團產業橫跨工業、飯店旅遊業、醫療保健業以及房地產，Dr. Somsak Leeswadtrakul更在《Forbes》雜誌每年的富豪榜上名列前矛。

身家富可敵國的帕塔瑪，配戴珠寶出席可說是相當合情合理，尤其凸顯了她對奧運活動的重視。事實上，過去幾年她不遺餘力地推動體育項目，在所有比賽中，她對羽毛球運動情有獨鍾。她在擔任泰國羽球協會主席的任內，讓泰國的羽球體壇大有突破，包含在2017年泰國選手曾在馬來西亞東南亞運動會上面贏得了四面金牌，也栽培被譽為天才小將的昆拉武特連續三年奪得世青賽羽毛球男單組冠軍

▲帕塔瑪讓泰國羽毛球壇有突破的表現，圖為她與泰國天才小將昆拉武特合影。（圖／翻攝自Instagram）
▲帕塔瑪讓泰國羽毛球壇有突破的表現，圖為她與泰國天才小將昆拉武特合影。（圖／翻攝自Instagram）
另外，帕塔瑪致力於將體育活動作為改善社會結構、解決社會問題的一項政策，透過協會與羽毛球俱樂部的協力，引導泰國受保護管束或者有前科的青少年們加入體育運動，讓他們能夠從中找到新的人生方向、改過向善。

2017年帕塔瑪正式加入了國際奧會（IOC），成為首位泰籍女性委員。她的加入，不只進一步的提升自身的影響力，也代表著國際奧會組成，在性別、國籍、種族方面，更加的多元化。


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