頒金牌給麟洋配的女富商是誰？泰國「亮晶晶」女士老公是首富

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據悉，帕塔瑪目前是國際奧委會委員、世界羽聯副主席兼泰國羽球協會主席，她的老公是泰國首富，即泰國最大鋼鐵工業集團之一、G Steel Group的創辦人Dr. Somsak Leeswadtrakul。帕塔瑪本身也很有商業頭腦，與老公一起將事業打造成鋼鐵帝國，他們兩人的集團產業橫跨工業、飯店旅遊業、醫療保健業以及房地產，Dr. Somsak Leeswadtrakul更在《Forbes》雜誌每年的富豪榜上名列前矛。
身家富可敵國的帕塔瑪，配戴珠寶出席可說是相當合情合理，尤其凸顯了她對奧運活動的重視。事實上，過去幾年她不遺餘力地推動體育項目，在所有比賽中，她對羽毛球運動情有獨鍾。她在擔任泰國羽球協會主席的任內，讓泰國的羽球體壇大有突破，包含在2017年泰國選手曾在馬來西亞東南亞運動會上面贏得了四面金牌，也栽培被譽為天才小將的昆拉武特連續三年奪得世青賽羽毛球男單組冠軍。
另外，帕塔瑪致力於將體育活動作為改善社會結構、解決社會問題的一項政策，透過協會與羽毛球俱樂部的協力，引導泰國受保護管束或者有前科的青少年們加入體育運動，讓他們能夠從中找到新的人生方向、改過向善。
2017年帕塔瑪正式加入了國際奧會（IOC），成為首位泰籍女性委員。她的加入，不只進一步的提升自身的影響力，也代表著國際奧會組成，在性別、國籍、種族方面，更加的多元化。
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