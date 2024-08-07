獲千萬獎金！小將贏下泰國首面羽球奧運獎牌　他稱：來自貧窮家庭

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泰國總理賽塔（Srettha Thavisin）在比賽後也立即發文力挺昆拉武特，他寫道：「泰國為奪得銀牌的昆拉武特感到驕傲！相信會激勵年輕孩童投入羽毛球這項運動，感謝昆拉武特為國家貢獻身體上和精神上的犧牲和奉獻，祝賀本次成功！確實毫無遺憾！你是泰國人的英雄。」
即便曾經連續三年奪下世青賽的男單羽球冠軍，昆拉武特受訪時態度十分謙虛，他提及對手安賽龍實力真的很強，也謙遜地表示現在的實力無法與他匹敵，未來自己會更加努力練習。
針對未來的比賽規劃，昆拉武特表示8月接下來還有日本的公開賽要打，打完後他預計休息一段時間，因為奧運為期10天的賽程讓人十分疲憊，他笑稱等他回泰國，他打算一口氣睡兩天。另外他也希望未來可以控制自己在比賽中的表現，因為從年初到奧運的比賽，自己的狀態時好時壞，還沒有拿到任何項目的冠軍。
國際奧委會委員、世界羽聯副主席兼泰國羽球協會主席坤英·帕塔瑪·李斯瓦德拉庫（Khunying Patama Leeswadtrakul）發文稱，昆拉武特雖然輸了，但贏得了泰國人民的心並發揮出自己最大的潛力。「他在2024年巴黎奧運會上獲得銀牌被認為是羽球運動自從1992年首次納入奧運會，泰國參戰32年以來歷史性的時刻。」
出生於貧窮家庭的昆拉武特曾經在採訪中指出，自己努力打球是為了有一天能養活家人，因為父母為了他到處辛苦工作，甚至借錢讓他好好訓練。被稱為「天才小將」的昆拉武特也不負眾望，15歲便幫助泰國奪得2016年世界青年錦標賽團體季軍，16歲成為泰國羽毛球壇首位世青賽男單冠軍。